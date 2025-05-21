Мирошник: Россия надеется на непредвзятость расследования убийства Портнова
Мирошник: Россия надеется на установление заказчиков убийства Портнова в Испании
© AP Photo / Paul WhiteПолицейский рядом с местом убийства Андрея Портнова в Мадриде
© AP Photo / Paul White
Полицейский рядом с местом убийства Андрея Портнова в Мадриде
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. РФ надеется, что следствие по делу об убийстве в Мадриде экс-советника Виктора Януковича Андрея Портнова будет непредвзятым и установит заказчиков, заявил РИА Новости посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Есть ли причины кому-то опасаться Портнова? Возможно они кроются где-то в той деятельности, которой занимался Портнов еще до 2014 года, имел доступ к судебным материалам, а такие деятели, как (Владимир) Зеленский, (глава офиса Зеленского Андрей) Ермак, (экс-министр обороны Украины Алексей) Резников, они не взялись ниоткуда. До 2014 года они активно сотрудничали и с администрацией Януковича, и с другими правительственными структурами, в том числе с судебными органами власти", - рассказал Мирошник.
Он не исключил, что у Портнова были какие-то данные, которые показались перечисленным лицам достаточно опасными, либо же были некие данные, которые уже в период после 2014 года были связаны с его правозащитной деятельностью.
"Подход слишком нарочито демонстрирует то, что здесь имеет место практически внесудебная казнь, заказное убийство с контрольным выстрелом, с использованием откровенного криминалитета, который действовал скорее всего по заказу. А вот ниточки, куда они дотянутся, я думаю, что будет выяснять следствие. Мы очень надеемся на его непредвзятый характер. Что они смогут установить реальных заказчиков и мотивы, по которым был убит достаточно известный в свое время украинский политик", - подытожил Мирошник.