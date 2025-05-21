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Мирошник: Россия надеется на непредвзятость расследования убийства Портнова - РИА Новости, 21.05.2025
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16:49 21.05.2025 (обновлено: 16:50 21.05.2025)
https://ria.ru/20250521/rossija-2018291314.html
Мирошник: Россия надеется на непредвзятость расследования убийства Портнова
Мирошник: Россия надеется на непредвзятость расследования убийства Портнова - РИА Новости, 21.05.2025
Мирошник: Россия надеется на непредвзятость расследования убийства Портнова
РФ надеется, что следствие по делу об убийстве в Мадриде экс-советника Виктора Януковича Андрея Портнова будет непредвзятым и установит заказчиков, заявил РИА... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T16:49:00+03:00
2025-05-21T16:50:00+03:00
в мире
мадрид
украина
андрей портнов (политик)
виктор янукович
родион мирошник
убийство андрея портнова в испании
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. РФ надеется, что следствие по делу об убийстве в Мадриде экс-советника Виктора Януковича Андрея Портнова будет непредвзятым и установит заказчиков, заявил РИА Новости посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. В среду полиция Испании подтвердила РИА Новости, что Портнов был застрелен утром у входа в школу в городе Посуэло-де-Аларкон под Мадридом. По данным газеты 20minutos, в экс-советника Януковича стреляли неизвестные, передвигавшиеся на мотоцикле. "Есть ли причины кому-то опасаться Портнова? Возможно они кроются где-то в той деятельности, которой занимался Портнов еще до 2014 года, имел доступ к судебным материалам, а такие деятели, как (Владимир) Зеленский, (глава офиса Зеленского Андрей) Ермак, (экс-министр обороны Украины Алексей) Резников, они не взялись ниоткуда. До 2014 года они активно сотрудничали и с администрацией Януковича, и с другими правительственными структурами, в том числе с судебными органами власти", - рассказал Мирошник. Он не исключил, что у Портнова были какие-то данные, которые показались перечисленным лицам достаточно опасными, либо же были некие данные, которые уже в период после 2014 года были связаны с его правозащитной деятельностью. "Подход слишком нарочито демонстрирует то, что здесь имеет место практически внесудебная казнь, заказное убийство с контрольным выстрелом, с использованием откровенного криминалитета, который действовал скорее всего по заказу. А вот ниточки, куда они дотянутся, я думаю, что будет выяснять следствие. Мы очень надеемся на его непредвзятый характер. Что они смогут установить реальных заказчиков и мотивы, по которым был убит достаточно известный в свое время украинский политик", - подытожил Мирошник.
https://ria.ru/20250521/portnov-2018261023.html
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в мире, мадрид, украина, андрей портнов (политик), виктор янукович, родион мирошник, убийство андрея портнова в испании
В мире, Мадрид, Украина, Андрей Портнов (политик), Виктор Янукович, Родион Мирошник, Убийство Андрея Портнова в Испании
Мирошник: Россия надеется на непредвзятость расследования убийства Портнова

Мирошник: Россия надеется на установление заказчиков убийства Портнова в Испании

© AP Photo / Paul WhiteПолицейский рядом с местом убийства Андрея Портнова в Мадриде
Полицейский рядом с местом убийства Андрея Портнова в Мадриде - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© AP Photo / Paul White
Полицейский рядом с местом убийства Андрея Портнова в Мадриде
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. РФ надеется, что следствие по делу об убийстве в Мадриде экс-советника Виктора Януковича Андрея Портнова будет непредвзятым и установит заказчиков, заявил РИА Новости посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
В среду полиция Испании подтвердила РИА Новости, что Портнов был застрелен утром у входа в школу в городе Посуэло-де-Аларкон под Мадридом. По данным газеты 20minutos, в экс-советника Януковича стреляли неизвестные, передвигавшиеся на мотоцикле.
Кадры с места убийства экс-советника Виктора Януковича Андрея Портнова - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
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"Есть ли причины кому-то опасаться Портнова? Возможно они кроются где-то в той деятельности, которой занимался Портнов еще до 2014 года, имел доступ к судебным материалам, а такие деятели, как (Владимир) Зеленский, (глава офиса Зеленского Андрей) Ермак, (экс-министр обороны Украины Алексей) Резников, они не взялись ниоткуда. До 2014 года они активно сотрудничали и с администрацией Януковича, и с другими правительственными структурами, в том числе с судебными органами власти", - рассказал Мирошник.
Он не исключил, что у Портнова были какие-то данные, которые показались перечисленным лицам достаточно опасными, либо же были некие данные, которые уже в период после 2014 года были связаны с его правозащитной деятельностью.
"Подход слишком нарочито демонстрирует то, что здесь имеет место практически внесудебная казнь, заказное убийство с контрольным выстрелом, с использованием откровенного криминалитета, который действовал скорее всего по заказу. А вот ниточки, куда они дотянутся, я думаю, что будет выяснять следствие. Мы очень надеемся на его непредвзятый характер. Что они смогут установить реальных заказчиков и мотивы, по которым был убит достаточно известный в свое время украинский политик", - подытожил Мирошник.
Андрей Портнов - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
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Вчера, 14:18
 
В миреМадридУкраинаАндрей Портнов (политик)Виктор ЯнуковичРодион МирошникУбийство Андрея Портнова в Испании
 
 
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