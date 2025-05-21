https://ria.ru/20250521/rossija-2018291314.html

Мирошник: Россия надеется на непредвзятость расследования убийства Портнова

Мирошник: Россия надеется на непредвзятость расследования убийства Портнова - РИА Новости, 21.05.2025

Мирошник: Россия надеется на непредвзятость расследования убийства Портнова

РФ надеется, что следствие по делу об убийстве в Мадриде экс-советника Виктора Януковича Андрея Портнова будет непредвзятым и установит заказчиков, заявил РИА... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T16:49:00+03:00

2025-05-21T16:49:00+03:00

2025-05-21T16:50:00+03:00

в мире

мадрид

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родион мирошник

убийство андрея портнова в испании

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. РФ надеется, что следствие по делу об убийстве в Мадриде экс-советника Виктора Януковича Андрея Портнова будет непредвзятым и установит заказчиков, заявил РИА Новости посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. В среду полиция Испании подтвердила РИА Новости, что Портнов был застрелен утром у входа в школу в городе Посуэло-де-Аларкон под Мадридом. По данным газеты 20minutos, в экс-советника Януковича стреляли неизвестные, передвигавшиеся на мотоцикле. "Есть ли причины кому-то опасаться Портнова? Возможно они кроются где-то в той деятельности, которой занимался Портнов еще до 2014 года, имел доступ к судебным материалам, а такие деятели, как (Владимир) Зеленский, (глава офиса Зеленского Андрей) Ермак, (экс-министр обороны Украины Алексей) Резников, они не взялись ниоткуда. До 2014 года они активно сотрудничали и с администрацией Януковича, и с другими правительственными структурами, в том числе с судебными органами власти", - рассказал Мирошник. Он не исключил, что у Портнова были какие-то данные, которые показались перечисленным лицам достаточно опасными, либо же были некие данные, которые уже в период после 2014 года были связаны с его правозащитной деятельностью. "Подход слишком нарочито демонстрирует то, что здесь имеет место практически внесудебная казнь, заказное убийство с контрольным выстрелом, с использованием откровенного криминалитета, который действовал скорее всего по заказу. А вот ниточки, куда они дотянутся, я думаю, что будет выяснять следствие. Мы очень надеемся на его непредвзятый характер. Что они смогут установить реальных заказчиков и мотивы, по которым был убит достаточно известный в свое время украинский политик", - подытожил Мирошник.

https://ria.ru/20250521/portnov-2018261023.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, мадрид, украина, андрей портнов (политик), виктор янукович, родион мирошник, убийство андрея портнова в испании