https://ria.ru/20250521/rossija-2018242906.html

Россия будет продолжать контакты с Арменией по безопасности, заявил Лавров

Россия будет продолжать контакты с Арменией по безопасности, заявил Лавров - РИА Новости, 21.05.2025

Россия будет продолжать контакты с Арменией по безопасности, заявил Лавров

Россия настроена продолжать тесные контакты с Арменией по вопросам безопасности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T13:28:00+03:00

2025-05-21T13:28:00+03:00

2025-05-21T13:28:00+03:00

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ЕРЕВАН, 21 мая - РИА Новости. Россия настроена продолжать тесные контакты с Арменией по вопросам безопасности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Говорили мы и сотрудничестве в сфере безопасности... Мы за тесные контакты на регулярной основе между нашими военными, правоохранительными органами, службами безопасности. Все это должно опираться на тот богатый опыт, который был наработан за предыдущие годы. Мы заинтересованы в активном участии Армении в ОДКБ", - сказал министр в ходе пресс-конференции в среду.

https://ria.ru/20250521/lavrov-2018241928.html

россия

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, армения, сергей лавров, одкб, в мире