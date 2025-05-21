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Россия будет продолжать контакты с Арменией по безопасности, заявил Лавров - РИА Новости, 21.05.2025
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13:28 21.05.2025
https://ria.ru/20250521/rossija-2018242906.html
Россия будет продолжать контакты с Арменией по безопасности, заявил Лавров
Россия будет продолжать контакты с Арменией по безопасности, заявил Лавров - РИА Новости, 21.05.2025
Россия будет продолжать контакты с Арменией по безопасности, заявил Лавров
Россия настроена продолжать тесные контакты с Арменией по вопросам безопасности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T13:28:00+03:00
2025-05-21T13:28:00+03:00
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ЕРЕВАН, 21 мая - РИА Новости. Россия настроена продолжать тесные контакты с Арменией по вопросам безопасности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Говорили мы и сотрудничестве в сфере безопасности... Мы за тесные контакты на регулярной основе между нашими военными, правоохранительными органами, службами безопасности. Все это должно опираться на тот богатый опыт, который был наработан за предыдущие годы. Мы заинтересованы в активном участии Армении в ОДКБ", - сказал министр в ходе пресс-конференции в среду.
https://ria.ru/20250521/lavrov-2018241928.html
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россия, армения, сергей лавров, одкб, в мире
Россия, Армения, Сергей Лавров, ОДКБ, В мире
Россия будет продолжать контакты с Арменией по безопасности, заявил Лавров

Лавров: Россия настроена продолжать тесные контакты с Арменией по безопасности

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Сергей Лавров
Министр иностранных дел Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел Сергей Лавров. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 21 мая - РИА Новости. Россия настроена продолжать тесные контакты с Арменией по вопросам безопасности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Говорили мы и сотрудничестве в сфере безопасности... Мы за тесные контакты на регулярной основе между нашими военными, правоохранительными органами, службами безопасности. Все это должно опираться на тот богатый опыт, который был наработан за предыдущие годы. Мы заинтересованы в активном участии Армении в ОДКБ", - сказал министр в ходе пресс-конференции в среду.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
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