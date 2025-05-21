https://ria.ru/20250521/rossija-2018236782.html

Песков: перечень условий прекращения огня на Украине подготовят отдельно

Песков: перечень условий прекращения огня на Украине подготовят отдельно - РИА Новости, 21.05.2025

Песков: перечень условий прекращения огня на Украине подготовят отдельно

Перечень условий для прекращения огня между Россией и Украиной будет подготовлен сторонами отдельно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T13:04:00+03:00

2025-05-21T13:04:00+03:00

2025-05-21T13:04:00+03:00

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Перечень условий для прекращения огня между Россией и Украиной будет подготовлен сторонами отдельно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Во вторник американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что США надеются, что Россия уже на этой неделе представит широкий перечень условий для прекращения огня в конфликте на Украине. Президент России Владимир Путин ранее говорил, что РФ готова работать над меморандумом с Украиной. При этом российский лидер отметил, что необходимо найти компромиссы, которые устроили бы стороны. "Здесь сейчас я не буду вам точно говорить. Отдельно, безусловно, отдельно будет перечень мер, перечень условий для прекращения огня... Вот об этом в Стамбуле была достигнута договоренность", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как план возможного прекращения огня на Украине соотносится с меморандумом. Путин и американский президент Дональд Трамп провели в понедельник телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Как сообщил российский лидер, разговор длился более двух часов. Также президент РФ заявил, что Россия готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора. В свою очередь, Трамп после разговора заявил, что не вводит новые санкции против России, потому что есть шанс урегулирования конфликта на Украине. Состоявшиеся 16 мая переговоры России и Украины в Стамбуле продлились почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.

https://ria.ru/20250519/ukraina-2017938211.html

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