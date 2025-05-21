https://ria.ru/20250521/rossija-2018194719.html
Россия открыта к контактам с США, заявили в Совбезе
Россия открыта к контактам с США, заявили в Совбезе - РИА Новости, 21.05.2025
Россия открыта к контактам с США, заявили в Совбезе
Россия открыта к контактам с США для обсуждения по линии Совета безопасности РФ широкого спектра вопросов, представляющих взаимный интерес, заявил в интервью... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T09:57:00+03:00
2025-05-21T09:57:00+03:00
2025-05-21T11:10:00+03:00
россия
сша
александр венедиктов
безопасность
совет безопасности рф
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Россия открыта к контактам с США для обсуждения по линии Совета безопасности РФ широкого спектра вопросов, представляющих взаимный интерес, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совбеза Александр Венедиктов. "Хочу напомнить, что до 2022 года по линии Совета безопасности Российской Федерации поддерживался регулярный диалог с Вашингтоном. Он велся по всему спектру вопросов, представляющих взаимный интерес, – от стратегической стабильности до региональных сюжетов, включая Сирию и Афганистан. При этом по целому ряду направлений нам удавалось находить точки соприкосновения", - сказал Венедиктов. "Мы открыты для таких контактов в будущем", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20250521/rossiya-2018160325.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, александр венедиктов, безопасность, совет безопасности рф
Россия, США, Александр Венедиктов, Безопасность, Совет Безопасности РФ
Россия открыта к контактам с США, заявили в Совбезе
Венедиктов: Россия открыта для обсуждения с США широкого спектра вопросов