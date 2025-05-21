https://ria.ru/20250521/rossija-2018182901.html

Путин заявил о сплоченности россиян

Путин заявил о сплоченности россиян - РИА Новости, 21.05.2025

Путин заявил о сплоченности россиян

Вся Россия сейчас – одна команда, это - необходимое условие для достижения всех целей страны, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T09:23:00+03:00

2025-05-21T09:23:00+03:00

2025-05-21T09:25:00+03:00

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Вся Россия сейчас – одна команда, это - необходимое условие для достижения всех целей страны, заявил президент России Владимир Путин.Накануне, в ходе поездки в Курскую область, Путин встретился с представителями добровольческих организаций."Вот мы с вами – команда, и вся страна сегодня у нас одна команда. И в этом безусловный успех всех наших начинаний. Это необходимые условия для достижения всех наших целей", - сказал Путин на встрече.

https://ria.ru/20250521/volontery-2018181314.html

россия

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, владимир путин, общество