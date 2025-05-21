https://ria.ru/20250521/rossija-2018182901.html
Путин заявил о сплоченности россиян
Путин заявил о сплоченности россиян - РИА Новости, 21.05.2025
Путин заявил о сплоченности россиян
Вся Россия сейчас – одна команда, это - необходимое условие для достижения всех целей страны, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T09:23:00+03:00
2025-05-21T09:23:00+03:00
2025-05-21T09:25:00+03:00
россия
владимир путин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018180242_0:51:940:580_1920x0_80_0_0_2b6730565b8a95ae709af144ea3d8c43.jpg
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Вся Россия сейчас – одна команда, это - необходимое условие для достижения всех целей страны, заявил президент России Владимир Путин.Накануне, в ходе поездки в Курскую область, Путин встретился с представителями добровольческих организаций."Вот мы с вами – команда, и вся страна сегодня у нас одна команда. И в этом безусловный успех всех наших начинаний. Это необходимые условия для достижения всех наших целей", - сказал Путин на встрече.
https://ria.ru/20250521/volontery-2018181314.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018180242_84:0:857:580_1920x0_80_0_0_9852831f0cb61ad5c8a4cabe401e3988.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин заявил о сплоченности россиян
Путин заявил, что вся Россия сейчас является одной командой