https://ria.ru/20250521/rossija-2018160695.html

Россия вдвое увеличила квоту бюджетных мест для граждан КНДР

Россия вдвое увеличила квоту бюджетных мест для граждан КНДР - РИА Новости, 21.05.2025

Россия вдвое увеличила квоту бюджетных мест для граждан КНДР

Россия на следующий учебный год увеличила вдвое квоту бюджетных мест в вузах для граждан КНДР - до 100, сообщила заместитель министра науки и высшего... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T04:55:00+03:00

2025-05-21T04:55:00+03:00

2025-05-21T04:55:00+03:00

общество

россия

кндр (северная корея)

владивосток

дальневосточный федеральный университет

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ВЛАДИВОСТОК, 21 мая – РИА Новости. Россия на следующий учебный год увеличила вдвое квоту бюджетных мест в вузах для граждан КНДР - до 100, сообщила заместитель министра науки и высшего образования Ольга Петрова. "В текущем учебном году в России проходит обучение почти 180 граждан КНДР. С учетом запроса корейской стороны на следующий учебный год квота была увеличена вдвое и составит 100 бюджетных мест", - сказала Петрова на Первом форуме ректоров РФ и КНДР, который проходит во Владивостоке. Форум стартовал в среду на площадке ДВФУ. По данным вуза, его участниками стали ректоры и проректоры 30 крупнейших университетов России и 10 — КНДР.

https://ria.ru/20250520/kndr-2017970639.html

россия

кндр (северная корея)

владивосток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, кндр (северная корея), владивосток, дальневосточный федеральный университет