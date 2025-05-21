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Россия вдвое увеличила квоту бюджетных мест для граждан КНДР
Россия вдвое увеличила квоту бюджетных мест для граждан КНДР - РИА Новости, 21.05.2025
Россия вдвое увеличила квоту бюджетных мест для граждан КНДР
Россия на следующий учебный год увеличила вдвое квоту бюджетных мест в вузах для граждан КНДР - до 100, сообщила заместитель министра науки и высшего... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T04:55:00+03:00
2025-05-21T04:55:00+03:00
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ВЛАДИВОСТОК, 21 мая – РИА Новости. Россия на следующий учебный год увеличила вдвое квоту бюджетных мест в вузах для граждан КНДР - до 100, сообщила заместитель министра науки и высшего образования Ольга Петрова. "В текущем учебном году в России проходит обучение почти 180 граждан КНДР. С учетом запроса корейской стороны на следующий учебный год квота была увеличена вдвое и составит 100 бюджетных мест", - сказала Петрова на Первом форуме ректоров РФ и КНДР, который проходит во Владивостоке. Форум стартовал в среду на площадке ДВФУ. По данным вуза, его участниками стали ректоры и проректоры 30 крупнейших университетов России и 10 — КНДР.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, кндр (северная корея), владивосток, дальневосточный федеральный университет
Общество, Россия, КНДР (Северная Корея), Владивосток, Дальневосточный федеральный университет
Россия вдвое увеличила квоту бюджетных мест для граждан КНДР
Россия увеличила квоту бюджетных мест в вузах для граждан КНДР до ста