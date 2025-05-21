Рейтинг@Mail.ru
Экспорт медизделий из Японии в Россию вырос на 367,8 процента - РИА Новости, 21.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:34 21.05.2025
https://ria.ru/20250521/rossija-2018157492.html
Экспорт медизделий из Японии в Россию вырос на 367,8 процента
Экспорт медизделий из Японии в Россию вырос на 367,8 процента - РИА Новости, 21.05.2025
Экспорт медизделий из Японии в Россию вырос на 367,8 процента
Экспорт из Японии в Россию медпродукции в апреле вырос на 367,8% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, пластмасс – на 3336%, такие данные таможни... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T03:34:00+03:00
2025-05-21T03:34:00+03:00
экономика
россия
япония
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148050/35/1480503593_0:95:3307:1955_1920x0_80_0_0_e3316053b566329067d2a37945769b1e.jpg
ТОКИО, 21 мая – РИА Новости. Экспорт из Японии в Россию медпродукции в апреле вырос на 367,8% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, пластмасс – на 3336%, такие данные таможни приводит министерство финансов Японии в среду. На 73% вырос экспорт резины в РФ. При этом на 42,4% сократился экспорт электрогенераторов, на 19,4% - автомобилей, на 4,1% - запчастей к ним, на 71,5% сократились поставки в Россию мотоциклов. Всего же экспорт из Японии в Россию в апреле сократился на 3% по сравнению с тем же месяцем прошлого года и составил 30,54 миллиарда иен (211,7 миллиона долларов). Импорт из России в Японию вырос на 5,6% и составил 57,18 миллиарда иен (396,36 миллиона долларов).
https://ria.ru/20250301/yaponiya-2002449687.html
россия
япония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148050/35/1480503593_289:0:3020:2048_1920x0_80_0_0_9bb9abd574352ba9343ba1d57cfd905e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, япония
Экономика, Россия, Япония
Экспорт медизделий из Японии в Россию вырос на 367,8 процента

Экспорт из Японии в Россию медпродукции в апреле вырос на 367,8 процента

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкНебоскребы на берегу района Тюо в Токио
Небоскребы на берегу района Тюо в Токио - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Небоскребы на берегу района Тюо в Токио. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТОКИО, 21 мая – РИА Новости. Экспорт из Японии в Россию медпродукции в апреле вырос на 367,8% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, пластмасс – на 3336%, такие данные таможни приводит министерство финансов Японии в среду.
На 73% вырос экспорт резины в РФ. При этом на 42,4% сократился экспорт электрогенераторов, на 19,4% - автомобилей, на 4,1% - запчастей к ним, на 71,5% сократились поставки в Россию мотоциклов.
Всего же экспорт из Японии в Россию в апреле сократился на 3% по сравнению с тем же месяцем прошлого года и составил 30,54 миллиарда иен (211,7 миллиона долларов). Импорт из России в Японию вырос на 5,6% и составил 57,18 миллиарда иен (396,36 миллиона долларов).
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
В январе резко упал экспорт изделий из железа и стали из Японии в Россию
1 марта, 13:56
 
ЭкономикаРоссияЯпония
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала