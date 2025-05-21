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Глава "Роснано" рассказал Путину о ситуации в компании - РИА Новости, 21.05.2025
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14:38 21.05.2025
https://ria.ru/20250521/rosnano-2018258437.html
Глава "Роснано" рассказал Путину о ситуации в компании
Глава "Роснано" рассказал Путину о ситуации в компании - РИА Новости, 21.05.2025
Глава "Роснано" рассказал Путину о ситуации в компании
Руководитель "Роснано" Сергей Куликов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что компания преодолела кризис ликвидности, в долг больше не... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T14:38:00+03:00
2025-05-21T14:38:00+03:00
экономика
сергей куликов
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Руководитель "Роснано" Сергей Куликов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что компания преодолела кризис ликвидности, в долг больше не берет, в свою очередь будет восстанавливать "капитал и репутацию". "Преодолели кризис ликвидности – в долг больше не берем, венчур за госденьги больше не будем делать, я думаю. Реализовали ваш карт-бланш на анализ. Сейчас по его результатам будем восстанавливать капитал и репутацию", - сказал он, комментируя дела компании. Куликов добавил, что коэффициент использования бюджетных средств доведен за последние четыре года до показателя 6,2. Он также рассказал, что компания поработала с федеральными органами исполнительной власти, и они большую роль сыграли в прекращении кризиса ликвидности. "Вообще, всего было долга 440 миллиардов рублей, из них 178 – процентами. То есть есть предмет для разговора. Владимир Владимирович, я отдельно доложу", - также сказал он, отвечая на вопрос Путина о количестве погашенного долга. "Роснано" в октябре 2023 года в своем отчете сообщило о невозможности исполнения обязательств перед кредиторами за счет собственных средств и заявило, что в настоящее время отвечает признакам неплатежеспособности по закону о банкротстве. Согласно приведенным в отчете показателям, чистый долг корпорации за первое полугодие 2023 года составил 95,6 миллиарда рублей. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на следующий день заявил, что меры финансового оздоровления в корпорации "Роснано" принимаются, правительство РФ "плотно занимается" этим вопросом. В апреле 2024 года в "Роснано" сообщили РИА Новости, что компания при поддержке кабмина согласовала досрочное погашение долга с Совкомбанком, Промсвязьбанком, банком "Санкт-Петербург", "Ак барсом" и "Россией". Договоренность предполагает дисконт в 20%, что позволит сэкономить около 8 миллиардов рублей, а еще около 13 миллиардов составит экономия при погашении процентов и купонов по облигациям. Компания отмечала, что досрочно планируется погасить с дисконтом 80% долга, оставшиеся обязательства "будут комфортными для обслуживания" на горизонте трех-четырех лет. В итоге осенью компания сообщила, что не имеет признаков банкротства после договоренностей с банками о погашении долга.
https://ria.ru/20250521/rosnano-2018235081.html
https://ria.ru/20250327/rosnano-2007748027.html
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экономика, сергей куликов, владимир путин, дмитрий песков, совкомбанк, промсвязьбанк
Экономика, Сергей Куликов, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Совкомбанк, Промсвязьбанк
Глава "Роснано" рассказал Путину о ситуации в компании

Глава "Роснано" Куликов заявил о преодолении компанией кризиса ликвидности

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель правления управляющей компании "Роснано" Сергей Куликов во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и председатель правления управляющей компании Роснано Сергей Куликов во время встречи - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и председатель правления управляющей компании "Роснано" Сергей Куликов во время встречи
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Руководитель "Роснано" Сергей Куликов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что компания преодолела кризис ликвидности, в долг больше не берет, в свою очередь будет восстанавливать "капитал и репутацию".
"Преодолели кризис ликвидности – в долг больше не берем, венчур за госденьги больше не будем делать, я думаю. Реализовали ваш карт-бланш на анализ. Сейчас по его результатам будем восстанавливать капитал и репутацию", - сказал он, комментируя дела компании.
Вывеска компании Роснано - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
"Роснано" преодолела большинство проблем, заявили в Кремле
Вчера, 12:58
Куликов добавил, что коэффициент использования бюджетных средств доведен за последние четыре года до показателя 6,2.
Он также рассказал, что компания поработала с федеральными органами исполнительной власти, и они большую роль сыграли в прекращении кризиса ликвидности. "Вообще, всего было долга 440 миллиардов рублей, из них 178 – процентами. То есть есть предмет для разговора. Владимир Владимирович, я отдельно доложу", - также сказал он, отвечая на вопрос Путина о количестве погашенного долга.
"Роснано" в октябре 2023 года в своем отчете сообщило о невозможности исполнения обязательств перед кредиторами за счет собственных средств и заявило, что в настоящее время отвечает признакам неплатежеспособности по закону о банкротстве. Согласно приведенным в отчете показателям, чистый долг корпорации за первое полугодие 2023 года составил 95,6 миллиарда рублей.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на следующий день заявил, что меры финансового оздоровления в корпорации "Роснано" принимаются, правительство РФ "плотно занимается" этим вопросом.
Вывеска компании Роснано на здании офиса в Москве - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
"Роснано" признали потерпевшей по делу о злоупотреблениях
27 марта, 17:43
В апреле 2024 года в "Роснано" сообщили РИА Новости, что компания при поддержке кабмина согласовала досрочное погашение долга с Совкомбанком, Промсвязьбанком, банком "Санкт-Петербург", "Ак барсом" и "Россией". Договоренность предполагает дисконт в 20%, что позволит сэкономить около 8 миллиардов рублей, а еще около 13 миллиардов составит экономия при погашении процентов и купонов по облигациям.
Компания отмечала, что досрочно планируется погасить с дисконтом 80% долга, оставшиеся обязательства "будут комфортными для обслуживания" на горизонте трех-четырех лет.
В итоге осенью компания сообщила, что не имеет признаков банкротства после договоренностей с банками о погашении долга.
Анатолий Чубайс - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
Чубайс избежал в суде ответственности по миллиардным долгам
25 апреля, 10:43
 
ЭкономикаСергей КуликовВладимир ПутинДмитрий ПесковСовкомбанкПромсвязьбанк
 
 
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