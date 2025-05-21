https://ria.ru/20250521/rosnano-2018258437.html

Глава "Роснано" рассказал Путину о ситуации в компании

Глава "Роснано" рассказал Путину о ситуации в компании - РИА Новости, 21.05.2025

Глава "Роснано" рассказал Путину о ситуации в компании

Руководитель "Роснано" Сергей Куликов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что компания преодолела кризис ликвидности, в долг больше не... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T14:38:00+03:00

2025-05-21T14:38:00+03:00

2025-05-21T14:38:00+03:00

экономика

сергей куликов

владимир путин

дмитрий песков

совкомбанк

промсвязьбанк

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Руководитель "Роснано" Сергей Куликов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что компания преодолела кризис ликвидности, в долг больше не берет, в свою очередь будет восстанавливать "капитал и репутацию". "Преодолели кризис ликвидности – в долг больше не берем, венчур за госденьги больше не будем делать, я думаю. Реализовали ваш карт-бланш на анализ. Сейчас по его результатам будем восстанавливать капитал и репутацию", - сказал он, комментируя дела компании. Куликов добавил, что коэффициент использования бюджетных средств доведен за последние четыре года до показателя 6,2. Он также рассказал, что компания поработала с федеральными органами исполнительной власти, и они большую роль сыграли в прекращении кризиса ликвидности. "Вообще, всего было долга 440 миллиардов рублей, из них 178 – процентами. То есть есть предмет для разговора. Владимир Владимирович, я отдельно доложу", - также сказал он, отвечая на вопрос Путина о количестве погашенного долга. "Роснано" в октябре 2023 года в своем отчете сообщило о невозможности исполнения обязательств перед кредиторами за счет собственных средств и заявило, что в настоящее время отвечает признакам неплатежеспособности по закону о банкротстве. Согласно приведенным в отчете показателям, чистый долг корпорации за первое полугодие 2023 года составил 95,6 миллиарда рублей. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на следующий день заявил, что меры финансового оздоровления в корпорации "Роснано" принимаются, правительство РФ "плотно занимается" этим вопросом. В апреле 2024 года в "Роснано" сообщили РИА Новости, что компания при поддержке кабмина согласовала досрочное погашение долга с Совкомбанком, Промсвязьбанком, банком "Санкт-Петербург", "Ак барсом" и "Россией". Договоренность предполагает дисконт в 20%, что позволит сэкономить около 8 миллиардов рублей, а еще около 13 миллиардов составит экономия при погашении процентов и купонов по облигациям. Компания отмечала, что досрочно планируется погасить с дисконтом 80% долга, оставшиеся обязательства "будут комфортными для обслуживания" на горизонте трех-четырех лет. В итоге осенью компания сообщила, что не имеет признаков банкротства после договоренностей с банками о погашении долга.

https://ria.ru/20250521/rosnano-2018235081.html

https://ria.ru/20250327/rosnano-2007748027.html

https://ria.ru/20250425/chubays-2013343895.html

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2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, сергей куликов, владимир путин, дмитрий песков, совкомбанк, промсвязьбанк