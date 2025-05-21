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"Роснано" преодолела большинство проблем, заявили в Кремле
"Роснано" преодолела большинство проблем, заявили в Кремле - РИА Новости, 21.05.2025
"Роснано" преодолела большинство проблем, заявили в Кремле
Госкомпания "Роснано" преодолела большинство имевшихся проблем, в том числе финансовых, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T12:58:00+03:00
2025-05-21T12:58:00+03:00
2025-05-21T12:58:00+03:00
экономика
россия
дмитрий песков
сергей куликов
роснано
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Госкомпания "Роснано" преодолела большинство имевшихся проблем, в том числе финансовых, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он анонсировал предстоящую в среду встречу главы государства с руководителем "Роснано" Сергеем Куликовым. "Роснано" прошла очень сложный период в своей истории развития, преодолела большинство имевшихся проблем, особенно финансового характера", - отметил Песков.
https://ria.ru/20250111/rosnano-1993274153.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, дмитрий песков, сергей куликов, роснано
Экономика, Россия, Дмитрий Песков, Сергей Куликов, Роснано
"Роснано" преодолела большинство проблем, заявили в Кремле
Песков: "Роснано" преодолела большинство проблем, в том числе финансовых