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"Роснано" преодолела большинство проблем, заявили в Кремле - РИА Новости, 21.05.2025
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12:58 21.05.2025
https://ria.ru/20250521/rosnano-2018235081.html
"Роснано" преодолела большинство проблем, заявили в Кремле
"Роснано" преодолела большинство проблем, заявили в Кремле - РИА Новости, 21.05.2025
"Роснано" преодолела большинство проблем, заявили в Кремле
Госкомпания "Роснано" преодолела большинство имевшихся проблем, в том числе финансовых, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T12:58:00+03:00
2025-05-21T12:58:00+03:00
экономика
россия
дмитрий песков
сергей куликов
роснано
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Госкомпания "Роснано" преодолела большинство имевшихся проблем, в том числе финансовых, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он анонсировал предстоящую в среду встречу главы государства с руководителем "Роснано" Сергеем Куликовым. "Роснано" прошла очень сложный период в своей истории развития, преодолела большинство имевшихся проблем, особенно финансового характера", - отметил Песков.
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экономика, россия, дмитрий песков, сергей куликов, роснано
Экономика, Россия, Дмитрий Песков, Сергей Куликов, Роснано
"Роснано" преодолела большинство проблем, заявили в Кремле

Песков: "Роснано" преодолела большинство проблем, в том числе финансовых

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкВывеска компании "Роснано"
Вывеска компании Роснано - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Вывеска компании "Роснано". Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Госкомпания "Роснано" преодолела большинство имевшихся проблем, в том числе финансовых, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он анонсировал предстоящую в среду встречу главы государства с руководителем "Роснано" Сергеем Куликовым.
"Роснано" прошла очень сложный период в своей истории развития, преодолела большинство имевшихся проблем, особенно финансового характера", - отметил Песков.
Вывеска компании Роснано - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
В "Роснано" оценили ущерб от недобросовестных финансовых операций
11 января, 17:45
 
ЭкономикаРоссияДмитрий ПесковСергей КуликовРоснано
 
 
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