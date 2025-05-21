https://ria.ru/20250521/rosnano-2018235081.html

"Роснано" преодолела большинство проблем, заявили в Кремле

"Роснано" преодолела большинство проблем, заявили в Кремле - РИА Новости, 21.05.2025

"Роснано" преодолела большинство проблем, заявили в Кремле

Госкомпания "Роснано" преодолела большинство имевшихся проблем, в том числе финансовых, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T12:58:00+03:00

2025-05-21T12:58:00+03:00

2025-05-21T12:58:00+03:00

экономика

россия

дмитрий песков

сергей куликов

роснано

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Госкомпания "Роснано" преодолела большинство имевшихся проблем, в том числе финансовых, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он анонсировал предстоящую в среду встречу главы государства с руководителем "Роснано" Сергеем Куликовым. "Роснано" прошла очень сложный период в своей истории развития, преодолела большинство имевшихся проблем, особенно финансового характера", - отметил Песков.

https://ria.ru/20250111/rosnano-1993274153.html

россия

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Ольга Фомченкова

экономика, россия, дмитрий песков, сергей куликов, роснано