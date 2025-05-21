https://ria.ru/20250521/rosaviatsiya-2018341821.html
Минтранс и Росавиация усилили мониторинг столичных аэропортов
Минтранс и Росавиация усилили мониторинг столичных аэропортов - РИА Новости, 21.05.2025
Минтранс и Росавиация усилили мониторинг столичных аэропортов
Специалисты Минтранса РФ, Росавиации и Госкорпорации по ОрВД усилили мониторинг деятельности аэропортов и авиакомпаний в московском регионе, сообщила... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T19:52:00+03:00
2025-05-21T19:52:00+03:00
2025-05-21T19:52:00+03:00
россия
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
безопасность
общество
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Специалисты Минтранса РФ, Росавиации и Госкорпорации по ОрВД усилили мониторинг деятельности аэропортов и авиакомпаний в московском регионе, сообщила Росавиация. В связи с временными ограничениями по использованию воздушного пространства, периодически возникающими в среду, в районах временно закрытых аэропортов Центральной России есть уходы самолетов, выполняющих рейсы в аэропорты московского региона, на запасные аэродромы. "Специалисты Минтранса России, Росавиации и Госкорпорации по ОрВД усилили мониторинг деятельности аэропортов и авиакомпаний в столичном регионе", - сообщила Росавиация.
https://ria.ru/20250521/aeroport-2018225272.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность, общество
Россия, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Безопасность, Общество