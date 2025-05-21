https://ria.ru/20250521/rosaviatsiya-2018341821.html

Минтранс и Росавиация усилили мониторинг столичных аэропортов

Минтранс и Росавиация усилили мониторинг столичных аэропортов - РИА Новости, 21.05.2025

Минтранс и Росавиация усилили мониторинг столичных аэропортов

Специалисты Минтранса РФ, Росавиации и Госкорпорации по ОрВД усилили мониторинг деятельности аэропортов и авиакомпаний в московском регионе, сообщила... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T19:52:00+03:00

2025-05-21T19:52:00+03:00

2025-05-21T19:52:00+03:00

россия

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

безопасность

общество

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Специалисты Минтранса РФ, Росавиации и Госкорпорации по ОрВД усилили мониторинг деятельности аэропортов и авиакомпаний в московском регионе, сообщила Росавиация. В связи с временными ограничениями по использованию воздушного пространства, периодически возникающими в среду, в районах временно закрытых аэропортов Центральной России есть уходы самолетов, выполняющих рейсы в аэропорты московского региона, на запасные аэродромы. "Специалисты Минтранса России, Росавиации и Госкорпорации по ОрВД усилили мониторинг деятельности аэропортов и авиакомпаний в столичном регионе", - сообщила Росавиация.

https://ria.ru/20250521/aeroport-2018225272.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность, общество