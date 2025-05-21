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Минтранс и Росавиация усилили мониторинг столичных аэропортов - РИА Новости, 21.05.2025
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19:52 21.05.2025
https://ria.ru/20250521/rosaviatsiya-2018341821.html
Минтранс и Росавиация усилили мониторинг столичных аэропортов
Минтранс и Росавиация усилили мониторинг столичных аэропортов - РИА Новости, 21.05.2025
Минтранс и Росавиация усилили мониторинг столичных аэропортов
Специалисты Минтранса РФ, Росавиации и Госкорпорации по ОрВД усилили мониторинг деятельности аэропортов и авиакомпаний в московском регионе, сообщила... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T19:52:00+03:00
2025-05-21T19:52:00+03:00
россия
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
безопасность
общество
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Специалисты Минтранса РФ, Росавиации и Госкорпорации по ОрВД усилили мониторинг деятельности аэропортов и авиакомпаний в московском регионе, сообщила Росавиация. В связи с временными ограничениями по использованию воздушного пространства, периодически возникающими в среду, в районах временно закрытых аэропортов Центральной России есть уходы самолетов, выполняющих рейсы в аэропорты московского региона, на запасные аэродромы. "Специалисты Минтранса России, Росавиации и Госкорпорации по ОрВД усилили мониторинг деятельности аэропортов и авиакомпаний в столичном регионе", - сообщила Росавиация.
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россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность, общество
Россия, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Безопасность, Общество

Минтранс и Росавиация усилили мониторинг столичных аэропортов

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПассажиры возле аэропорта Домодедово
Пассажиры возле аэропорта Домодедово - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Пассажиры возле аэропорта Домодедово. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Специалисты Минтранса РФ, Росавиации и Госкорпорации по ОрВД усилили мониторинг деятельности аэропортов и авиакомпаний в московском регионе, сообщила Росавиация.
В связи с временными ограничениями по использованию воздушного пространства, периодически возникающими в среду, в районах временно закрытых аэропортов Центральной России есть уходы самолетов, выполняющих рейсы в аэропорты московского региона, на запасные аэродромы.
"Специалисты Минтранса России, Росавиации и Госкорпорации по ОрВД усилили мониторинг деятельности аэропортов и авиакомпаний в столичном регионе", - сообщила Росавиация.
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РоссияФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)БезопасностьОбщество
 
 
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