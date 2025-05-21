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В аэропортах Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения
В аэропортах Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения - РИА Новости, 21.05.2025
В аэропортах Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в "Домодедово" и "Жуковском", сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T19:00:00+03:00
2025-05-21T19:00:00+03:00
2025-05-21T19:02:00+03:00
домодедово
домодедово (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
россия
аэропорт "жуковский"
безопасность
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в "Домодедово" и "Жуковском", сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. "Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 18:25 мск введены в аэропортах Домодедово и Жуковский", - сообщила Росавиация.
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домодедово, домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия, аэропорт "жуковский", безопасность
Домодедово, Домодедово (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Россия, Аэропорт "Жуковский", Безопасность
В аэропортах Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения
Росавиация: в Домодедово и Жуковском ввели ограничения на полеты