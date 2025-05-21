https://ria.ru/20250521/rosatom-2018255228.html
В "Росатоме" рассказали о сотрудничестве с западными странами
В "Росатоме" рассказали о сотрудничестве с западными странами - РИА Новости, 21.05.2025
В "Росатоме" рассказали о сотрудничестве с западными странами
Большинство западных стран за последние годы не разорвали сотрудничество с "Росатомом", сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T14:21:00+03:00
2025-05-21T14:21:00+03:00
2025-05-21T14:21:00+03:00
алексей лихачев
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в мире
россия
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Большинство западных стран за последние годы не разорвали сотрудничество с "Росатомом", сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. "Большинство стран с нами отношения и не разорвали", - сказал Лихачев журналистам.
https://ria.ru/20250318/likhachev-2005774008.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире, россия
Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", В мире, Россия
В "Росатоме" рассказали о сотрудничестве с западными странами
Лихачев: большинство западных стран не разорвали сотрудничество с "Росатомом"