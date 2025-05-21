https://ria.ru/20250521/rosatom-2018255228.html

В "Росатоме" рассказали о сотрудничестве с западными странами

В "Росатоме" рассказали о сотрудничестве с западными странами - РИА Новости, 21.05.2025

В "Росатоме" рассказали о сотрудничестве с западными странами

Большинство западных стран за последние годы не разорвали сотрудничество с "Росатомом", сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T14:21:00+03:00

2025-05-21T14:21:00+03:00

2025-05-21T14:21:00+03:00

алексей лихачев

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

в мире

россия

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Большинство западных стран за последние годы не разорвали сотрудничество с "Росатомом", сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. "Большинство стран с нами отношения и не разорвали", - сказал Лихачев журналистам.

https://ria.ru/20250318/likhachev-2005774008.html

россия

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Ольга Фомченкова

алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире, россия