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В "Росатоме" рассказали о сотрудничестве с западными странами - РИА Новости, 21.05.2025
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14:21 21.05.2025
https://ria.ru/20250521/rosatom-2018255228.html
В "Росатоме" рассказали о сотрудничестве с западными странами
В "Росатоме" рассказали о сотрудничестве с западными странами - РИА Новости, 21.05.2025
В "Росатоме" рассказали о сотрудничестве с западными странами
Большинство западных стран за последние годы не разорвали сотрудничество с "Росатомом", сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T14:21:00+03:00
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алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
в мире
россия
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Большинство западных стран за последние годы не разорвали сотрудничество с "Росатомом", сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. "Большинство стран с нами отношения и не разорвали", - сказал Лихачев журналистам.
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алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире, россия
Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", В мире, Россия
В "Росатоме" рассказали о сотрудничестве с западными странами

Лихачев: большинство западных стран не разорвали сотрудничество с "Росатомом"

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГенеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев
Генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Большинство западных стран за последние годы не разорвали сотрудничество с "Росатомом", сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.
"Большинство стран с нами отношения и не разорвали", - сказал Лихачев журналистам.
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