https://ria.ru/20250521/rosatom-2018232321.html

Глава "Росатома" высказался о расширении сотрудничества с США

Глава "Росатома" высказался о расширении сотрудничества с США - РИА Новости, 21.05.2025

Глава "Росатома" высказался о расширении сотрудничества с США

"Росатом" обладает возможностью расширить повестку сотрудничества с американской стороной в контексте переговоров между властями в Москве и Вашингтоне, заявил... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T12:49:00+03:00

2025-05-21T12:49:00+03:00

2025-05-21T12:49:00+03:00

москва

сша

алексей лихачев

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

новости - ядерные технологии

экономика

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. "Росатом" обладает возможностью расширить повестку сотрудничества с американской стороной в контексте переговоров между властями в Москве и Вашингтоне, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. "В контексте ведущихся переговоров между США и Российской Федерацией... мы, в принципе, имеем возможность расширить повестку атомного сотрудничества", - сказал Лихачев журналистам.

https://ria.ru/20250521/rosatom-2018221369.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, сша, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", новости - ядерные технологии, экономика