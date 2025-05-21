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Глава "Росатома" высказался о расширении сотрудничества с США
Глава "Росатома" высказался о расширении сотрудничества с США - РИА Новости, 21.05.2025
Глава "Росатома" высказался о расширении сотрудничества с США
"Росатом" обладает возможностью расширить повестку сотрудничества с американской стороной в контексте переговоров между властями в Москве и Вашингтоне, заявил... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T12:49:00+03:00
2025-05-21T12:49:00+03:00
2025-05-21T12:49:00+03:00
москва
сша
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
новости - ядерные технологии
экономика
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. "Росатом" обладает возможностью расширить повестку сотрудничества с американской стороной в контексте переговоров между властями в Москве и Вашингтоне, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. "В контексте ведущихся переговоров между США и Российской Федерацией... мы, в принципе, имеем возможность расширить повестку атомного сотрудничества", - сказал Лихачев журналистам.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, сша, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", новости - ядерные технологии, экономика
Москва, США, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Новости - Ядерные технологии, Экономика
Глава "Росатома" высказался о расширении сотрудничества с США
Лихачев заявил о возможности расширить повестку сотрудничества "Росатома" с США