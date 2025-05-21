https://ria.ru/20250521/robot-2018308502.html
Робот Арди не смог присесть по просьбе главы СК
Робот Арди не смог присесть по просьбе главы СК - РИА Новости, 21.05.2025
Робот Арди не смог присесть по просьбе главы СК
Робот Арди не смог присесть по просьбе главы СК Александра Бастрыкина на юридическом форуме в Санкт-Петербурге, так как имеет статичную нижнюю часть корпуса,... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T17:44:00+03:00
2025-05-21T17:44:00+03:00
2025-05-21T17:44:00+03:00
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александр бастрыкин
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ПЕРМЬ, 21 мая - РИА Новости. Робот Арди не смог присесть по просьбе главы СК Александра Бастрыкина на юридическом форуме в Санкт-Петербурге, так как имеет статичную нижнюю часть корпуса, сообщил РИА Новости представитель пермской компании "Дабл Ю Экспо". Глава СК встретил человекоподобного робота Арди на форуме, попросил машину присесть и даже несколько раз продемонстрировал это упражнение. Арди в ответ задал уточняющий вопрос, но так и не выполнил просьбу. "У Арди подвижная мимика, руки, кисти, пальцы, торс. Ноги - статичны", - рассказали в компании. Разработчик добавил, что человекоподобный робот в будущем может быть доработан, однако пока у специалистов сохраняется фокус на промышленных роботах - коллаборативных манипуляторах. На сайте компании "Дабл Ю Экспо" указывается, что Арди безупречно имитирует эмоции человека и ведет естественный диалог, у него 15 степеней свободы в подвижных руках-манипуляторах, двигаются плечи и торс. "Дабл Ю Экспо" зарегистрировано в Перми в 2022 году. Основным видом деятельности ООО является организация конференций и выставок. По данным в открытых источниках, фирма стала поставщиком по госконтракту на 34 миллиона рублей для ГБУ "Центр информационного развития Пермского края".
https://ria.ru/20250513/mask-2016600052.html
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технологии, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия, петербургский юридический форум — 2025
Технологии, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Петербургский юридический форум — 2025
Робот Арди не смог присесть по просьбе главы СК
Робот Арди не смог присесть по просьбе Бастрыкина из-за статичных ног
ПЕРМЬ, 21 мая - РИА Новости. Робот Арди не смог присесть по просьбе главы СК Александра Бастрыкина на юридическом форуме в Санкт-Петербурге, так как имеет статичную нижнюю часть корпуса, сообщил РИА Новости представитель пермской компании "Дабл Ю Экспо".
Глава СК
встретил человекоподобного робота Арди на форуме, попросил машину присесть и даже несколько раз продемонстрировал это упражнение. Арди в ответ задал уточняющий вопрос, но так и не выполнил просьбу.
"У Арди подвижная мимика, руки, кисти, пальцы, торс. Ноги - статичны", - рассказали в компании.
Разработчик добавил, что человекоподобный робот в будущем может быть доработан, однако пока у специалистов сохраняется фокус на промышленных роботах - коллаборативных манипуляторах.
На сайте компании "Дабл Ю Экспо" указывается, что Арди безупречно имитирует эмоции человека и ведет естественный диалог, у него 15 степеней свободы в подвижных руках-манипуляторах, двигаются плечи и торс.
"Дабл Ю Экспо" зарегистрировано в Перми
в 2022 году. Основным видом деятельности ООО является организация конференций и выставок. По данным в открытых источниках, фирма стала поставщиком по госконтракту на 34 миллиона рублей для ГБУ "Центр информационного развития Пермского края".