https://ria.ru/20250521/robot-2018308502.html

Робот Арди не смог присесть по просьбе главы СК

Робот Арди не смог присесть по просьбе главы СК - РИА Новости, 21.05.2025

Робот Арди не смог присесть по просьбе главы СК

Робот Арди не смог присесть по просьбе главы СК Александра Бастрыкина на юридическом форуме в Санкт-Петербурге, так как имеет статичную нижнюю часть корпуса,... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T17:44:00+03:00

2025-05-21T17:44:00+03:00

2025-05-21T17:44:00+03:00

технологии

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

россия

петербургский юридический форум — 2025

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ПЕРМЬ, 21 мая - РИА Новости. Робот Арди не смог присесть по просьбе главы СК Александра Бастрыкина на юридическом форуме в Санкт-Петербурге, так как имеет статичную нижнюю часть корпуса, сообщил РИА Новости представитель пермской компании "Дабл Ю Экспо". Глава СК встретил человекоподобного робота Арди на форуме, попросил машину присесть и даже несколько раз продемонстрировал это упражнение. Арди в ответ задал уточняющий вопрос, но так и не выполнил просьбу. "У Арди подвижная мимика, руки, кисти, пальцы, торс. Ноги - статичны", - рассказали в компании. Разработчик добавил, что человекоподобный робот в будущем может быть доработан, однако пока у специалистов сохраняется фокус на промышленных роботах - коллаборативных манипуляторах. На сайте компании "Дабл Ю Экспо" указывается, что Арди безупречно имитирует эмоции человека и ведет естественный диалог, у него 15 степеней свободы в подвижных руках-манипуляторах, двигаются плечи и торс. "Дабл Ю Экспо" зарегистрировано в Перми в 2022 году. Основным видом деятельности ООО является организация конференций и выставок. По данным в открытых источниках, фирма стала поставщиком по госконтракту на 34 миллиона рублей для ГБУ "Центр информационного развития Пермского края".

https://ria.ru/20250513/mask-2016600052.html

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технологии, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия, петербургский юридический форум — 2025