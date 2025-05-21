https://ria.ru/20250521/religiya-2018222336.html

Так что же хотел сказать Патриарх

Так что же хотел сказать Патриарх - РИА Новости, 21.05.2025

Так что же хотел сказать Патриарх

Вчера, 20 мая, на традиционной Пасхальной встрече в министерстве иностранных дел Святейший Патриарх Кирилл дал жесткую оценку курса западных богоборческих элит... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T12:23:00+03:00

2025-05-21T12:23:00+03:00

2025-05-21T14:34:00+03:00

аналитика

патриарх кирилл (владимир гундяев)

россия

русская православная церковь

украинская православная церковь

константинопольский патриархат

украина

европа

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Вчера, 20 мая, на традиционной Пасхальной встрече в министерстве иностранных дел Святейший Патриарх Кирилл дал жесткую оценку курса западных богоборческих элит по борьбе с каноническим православием на Украине.Это вопрос, который намеренно замалчивается на Западе, поскольку имеет прямое отношение к тоталитарной сути либерализма, покушающегося на свободу человека и его идентичность в стремлении всех уравнять и превратить в легко управляемое стадо. О такой опасности предупреждал в своих антиутопиях Джордж Оруэлл. В XIX веке человекобожество разоблачил Федор Достоевский в своих "Бесах" и "Легенде о Великом инквизиторе", которые, как признает британский философ Джон Грей в своей книге "Новые Левиафаны. Мысли после либерализма", имеют универсальное значение, то есть были обращены не только к Освободительному движению в России, где заимствовали продукты западной политической мысли.Дехристианизация Европы и западного общества в целом имеет глубокие корни и не раз заявляла о себе в европейской истории самым грубым и разнузданным насилием в духе "раз Бога нет, то все позволено". Так было в годы Реформации, когда религиозные фанатики, утверждая свою "богоизбранность", отрицали право других не только на спасение, но и на саму жизнь. Откровенным варварством были отмечены Религиозные войны между государствами. Большевики в своих гонениях на церковь ничего не придумали, а шли по пути, проторенному в Англии, когда в связи с разрывом Генриха VIII с Римской церковью разрушались и разграблялись церкви и монастыри. То же происходило во Французскую революцию: в эбертизме дехристианизация Европы получила свое полное воплощение. Не могло быть иначе и в Русскую революцию 1917 года, где либералы и левые радикалы действовали рука об руку.Объектом гонений всегда была человеческая свобода, которую утверждает христианство. Поэтому оно мешает. Так было и в истории наших отношений с Западом, который выступал за свободу вероисповедания в Советском Союзе, но после окончания холодной войны стал злейшим врагом православия. Вера, как отмечал патриарх, была одной из составляющих нашей победы над нацистской Германией. Победы, которую до сих пор нам не могут простить западные элиты.Сейчас главный вызов себе либерально-глобалистские элиты усматривают — и в этом они совершенно правы — в российской идентичности, духовной основой которой является православие, что признавали столь разные мыслители, как Освальд Шпенглер (в его понимании "христианство Достоевского принадлежит новому тысячелетию") и Сэмюэл Хантингтон. И здесь поощряемые Западом киевские власти доходят до оголтелого кощунства, надругательства над чувствами верующих, в частности путем организации в Киево-Печерской лавре "работ по инвентаризации и проверке исторической и научной ценности мощей святых" — и эта работа поручена ветеринарам!Итак, о чем говорил патриарх и в чем неудобная западным столицам правда о нынешних гонениях на православие, которые восходят к первой половине XIII века, к эпохе Александра Невского в нашей истории, когда мы отразили первый западный "натиск на Восток".Патриарх Кирилл выразил глубокую озабоченность ситуацией на Украине, в частности положением Украинской православной церкви, которая находится под угрозой юридической ликвидации и фактического уничтожения ее общин в этой стране. Западные страны молчат о нарушениях прав и религиозных свобод огромного числа людей на Украине. Причем ситуация там ухудшается: на днях был утвержден порядок проведения проверок религиозных организаций на предмет их "аффилированности с Русской православной церковью". Власти рассчитывают в первую очередь лишить общины управляющих центров, а затем ликвидировать и сами общины, отнимая у них храмы и насильно загоняя в раскол."Киевские власти, — рассказал патриарх, — обеспокоены международной оглаской гонений, расходуются немалые средства, чтобы оправдать закон о запрете Церкви, в солидных западных журналах публикуются заказные статьи, организованы "гастроли" украинских религиозных лидеров в США, Европу, где они заверяют, что Украина — это страна религиозной свободы, что там нет никаких гонений. Но успех этой пропаганды сомнителен. Международная правозащитная работа создает проблемы для властей Украины, не позволяя им перейти к окончательному уничтожению православия в своей стране". В принципе то же происходит и в ряде других бывших советских республик — в Молдове и в странах Балтии, особенно в Эстонии, где власти пытаются принудить верующих перейти в юрисдикцию Константинопольского патриархата и принимается закон, противоречащий самой эстонской конституции.С глубоким сожалением патриарх отмечал и наблюдаемые в западных странах деградацию религиозной жизни и разрушение института семьи, являющейся, в частности, проявлением величавшей ценности — дара любви.Трудно не признать, что нацизм и сатанизм, которые реабилитируются на Западе в том числе молчаливо поддерживаемой им практикой киевских властей, взаимосвязаны и являются проявлением одного и того же тренда деградации западной цивилизации, которая всегда — и вполне справедливо! — исходила из чуждости ей российской цивилизации, ее инаковости, если использовать соответствующий философский термин. Это мы начинаем понимать только сейчас, и украинский конфликт, с помощью которого Запад пытается отрицать и "отменять" все русское, доходя до откровенного расизма, когда западные СМИ тиражируют заявления Киева о том, что "их религия — убивать русских", мощно способствовал нашему пробуждению к этой реальности.Можно только гордиться тем, что Россия вновь стоит на пути этих темных сил, что наша победа на Украине — это не только геополитическая катастрофа Запада, на которую напросились сами западные элиты, но и торжество подлинной человеческой свободы повсюду в мире, в том числе в западных странах, где поднимается волна протестных настроений в форме консервативной революции.

https://ria.ru/20250520/rpts-2018039613.html

https://ria.ru/20250420/pravoslavie-2012346426.html

https://ria.ru/20250419/rezhim-2012076488.html

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https://ria.ru/20250520/ukraina-2018094341.html

https://ria.ru/20250514/mitropolit-2016991819.html

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аналитика, патриарх кирилл (владимир гундяев), россия, русская православная церковь, украинская православная церковь, константинопольский патриархат, украина, европа, религия