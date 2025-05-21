Рейтинг@Mail.ru
Производитель РЭБ рассказала о станции, подавившей десятки украинских БПЛА - РИА Новости, 21.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:25 21.05.2025
https://ria.ru/20250521/reb-2018300590.html
Производитель РЭБ рассказала о станции, подавившей десятки украинских БПЛА
Производитель РЭБ рассказала о станции, подавившей десятки украинских БПЛА - РИА Новости, 21.05.2025
Производитель РЭБ рассказала о станции, подавившей десятки украинских БПЛА
Российские станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) успешно подавляют вражеские беспилотники, лишь одна станция "Штора" нейтрализовала десятки БПЛА, сообщила РИА... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T17:25:00+03:00
2025-05-21T17:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
технологии
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104666/84/1046668492_0:215:2878:1834_1920x0_80_0_0_42410dc76ca09ac4ce4beba0c0baf22a.jpg
МИНСК, 21 мая – РИА Новости. Российские станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) успешно подавляют вражеские беспилотники, лишь одна станция "Штора" нейтрализовала десятки БПЛА, сообщила РИА Новости исполнительный директор научно-производственного объединения "Киловатт" Жанна Хайретдинова. Изделия НПО представлены на Международной выставке вооружений и военной техники "MILEX – 2025" в Минске. "Эта станция только что с передовой. Здесь звездочками обозначено количество беспилотников, которые она сбила", - сказала Хайретдинова, демонстрируя станцию "Штора", предназначенную для противодействия БПЛА и защиты автотранспорта, личного состава и стационарных объектов. Всего на станции 130 звездочек. По словам Хайретдиновой, более 10 тысяч изделий уже работает на фронте. По ее словам, станции закупают и коммерческие предприятия, чтобы обезопасить своих сотрудников и технику. Выставка MILEX-2025 проходит в Минске с 21 по 24 мая на демонстрационных площадях Минского международного выставочного центра. В выставке принимают участие более 150 компаний из Белоруссии, а также из России, Китая, Ирана, Пакистана и Индии. Количество компаний в полтора раза больше, чем в 2023 году, когда выставка проходила в предыдущий раз. На MILEX-2025 представлено более 750 образцов вооружения, военной и специальной техники белорусского производства.
https://ria.ru/20250516/dnr-2017437775.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104666/84/1046668492_74:0:2805:2048_1920x0_80_0_0_d10c6fb642f918fdccbfbc72553c5c2d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, технологии, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Технологии, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Производитель РЭБ рассказала о станции, подавившей десятки украинских БПЛА

Производитель РЭБ Хайретдинова: на передовой работают более 10 тысяч станций

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВоеннослужащий за пультом комплекса радиоподавления
Военнослужащий за пультом комплекса радиоподавления - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Военнослужащий за пультом комплекса радиоподавления. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МИНСК, 21 мая – РИА Новости. Российские станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) успешно подавляют вражеские беспилотники, лишь одна станция "Штора" нейтрализовала десятки БПЛА, сообщила РИА Новости исполнительный директор научно-производственного объединения "Киловатт" Жанна Хайретдинова.
Изделия НПО представлены на Международной выставке вооружений и военной техники "MILEX – 2025" в Минске.
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Ночью в ДНР отразили массированную атаку украинских беспилотников
16 мая, 17:04
"Эта станция только что с передовой. Здесь звездочками обозначено количество беспилотников, которые она сбила", - сказала Хайретдинова, демонстрируя станцию "Штора", предназначенную для противодействия БПЛА и защиты автотранспорта, личного состава и стационарных объектов. Всего на станции 130 звездочек.
По словам Хайретдиновой, более 10 тысяч изделий уже работает на фронте.
По ее словам, станции закупают и коммерческие предприятия, чтобы обезопасить своих сотрудников и технику.
Выставка MILEX-2025 проходит в Минске с 21 по 24 мая на демонстрационных площадях Минского международного выставочного центра. В выставке принимают участие более 150 компаний из Белоруссии, а также из России, Китая, Ирана, Пакистана и Индии. Количество компаний в полтора раза больше, чем в 2023 году, когда выставка проходила в предыдущий раз. На MILEX-2025 представлено более 750 образцов вооружения, военной и специальной техники белорусского производства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьТехнологииРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала