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Минюст США открыл расследование в отношении экс-губернатора Нью-Йорка - РИА Новости, 21.05.2025
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05:53 21.05.2025
https://ria.ru/20250521/rassledovanie-2018164569.html
Минюст США открыл расследование в отношении экс-губернатора Нью-Йорка
Минюст США открыл расследование в отношении экс-губернатора Нью-Йорка - РИА Новости, 21.05.2025
Минюст США открыл расследование в отношении экс-губернатора Нью-Йорка
Министерство юстиции США открыло расследование в отношении экс-губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо после того, как конгрессмены обвинили его в даче ложных... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T05:53:00+03:00
2025-05-21T05:53:00+03:00
в мире
нью-йорк (город)
сша
эндрю куомо (губернатор штата нью-йорк)
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Министерство юстиции США открыло расследование в отношении экс-губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо после того, как конгрессмены обвинили его в даче ложных показаний при расследовании мер его администрации по борьбе с COVID-19 в период пандемии, сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленный источник. "Министерство юстиции открыло расследование в отношении Эндрю Куомо", - указывает телеканал. По его данным, представитель экс-губернатора, который также является кандидатом в мэры Нью-Йорка, отверг обвинения, заявив, что Куомо своевременно предоставил необходимую информацию конгрессу.
https://ria.ru/20240926/mer-1974739942.html
нью-йорк (город)
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в мире, нью-йорк (город), сша, эндрю куомо (губернатор штата нью-йорк)
В мире, Нью-Йорк (город), США, Эндрю Куомо (губернатор штата Нью-Йорк)
Минюст США открыл расследование в отношении экс-губернатора Нью-Йорка

Минюст США открыл расследование против экс-губернатора штата Нью-Йорк Куомо

© РИА Новости / Дмитрий Паршин | Перейти в медиабанкСотрудники ФБР и полиции
Сотрудники ФБР и полиции - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Министерство юстиции США открыло расследование в отношении экс-губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо после того, как конгрессмены обвинили его в даче ложных показаний при расследовании мер его администрации по борьбе с COVID-19 в период пандемии, сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленный источник.
"Министерство юстиции открыло расследование в отношении Эндрю Куомо", - указывает телеканал.
По его данным, представитель экс-губернатора, который также является кандидатом в мэры Нью-Йорка, отверг обвинения, заявив, что Куомо своевременно предоставил необходимую информацию конгрессу.
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В миреНью-Йорк (город)СШАЭндрю Куомо (губернатор штата Нью-Йорк)
 
 
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