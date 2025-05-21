https://ria.ru/20250521/rassledovanie-2018164569.html
Минюст США открыл расследование в отношении экс-губернатора Нью-Йорка
Минюст США открыл расследование в отношении экс-губернатора Нью-Йорка - РИА Новости, 21.05.2025
Минюст США открыл расследование в отношении экс-губернатора Нью-Йорка
Министерство юстиции США открыло расследование в отношении экс-губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо после того, как конгрессмены обвинили его в даче ложных... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T05:53:00+03:00
2025-05-21T05:53:00+03:00
2025-05-21T05:53:00+03:00
в мире
нью-йорк (город)
сша
эндрю куомо (губернатор штата нью-йорк)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593871088_0:0:3008:1692_1920x0_80_0_0_4a1cc1e4e3561ad77b48889a51984559.jpg
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Министерство юстиции США открыло расследование в отношении экс-губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо после того, как конгрессмены обвинили его в даче ложных показаний при расследовании мер его администрации по борьбе с COVID-19 в период пандемии, сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленный источник. "Министерство юстиции открыло расследование в отношении Эндрю Куомо", - указывает телеканал. По его данным, представитель экс-губернатора, который также является кандидатом в мэры Нью-Йорка, отверг обвинения, заявив, что Куомо своевременно предоставил необходимую информацию конгрессу.
https://ria.ru/20240926/mer-1974739942.html
нью-йорк (город)
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593871088_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_5e2153cfa82c8ab99ebdb22f877c12e3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нью-йорк (город), сша, эндрю куомо (губернатор штата нью-йорк)
В мире, Нью-Йорк (город), США, Эндрю Куомо (губернатор штата Нью-Йорк)
Минюст США открыл расследование в отношении экс-губернатора Нью-Йорка
Минюст США открыл расследование против экс-губернатора штата Нью-Йорк Куомо