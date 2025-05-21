https://ria.ru/20250521/rassledovanie-2018164569.html

Минюст США открыл расследование в отношении экс-губернатора Нью-Йорка

Минюст США открыл расследование в отношении экс-губернатора Нью-Йорка - РИА Новости, 21.05.2025

Минюст США открыл расследование в отношении экс-губернатора Нью-Йорка

Министерство юстиции США открыло расследование в отношении экс-губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо после того, как конгрессмены обвинили его в даче ложных... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T05:53:00+03:00

2025-05-21T05:53:00+03:00

2025-05-21T05:53:00+03:00

в мире

нью-йорк (город)

сша

эндрю куомо (губернатор штата нью-йорк)

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Министерство юстиции США открыло расследование в отношении экс-губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо после того, как конгрессмены обвинили его в даче ложных показаний при расследовании мер его администрации по борьбе с COVID-19 в период пандемии, сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленный источник. "Министерство юстиции открыло расследование в отношении Эндрю Куомо", - указывает телеканал. По его данным, представитель экс-губернатора, который также является кандидатом в мэры Нью-Йорка, отверг обвинения, заявив, что Куомо своевременно предоставил необходимую информацию конгрессу.

https://ria.ru/20240926/mer-1974739942.html

нью-йорк (город)

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, нью-йорк (город), сша, эндрю куомо (губернатор штата нью-йорк)