На начальника тыла МВД Бурятии завели дело
Начальника тыла МВД Бурятии заподозрили в превышении полномочий
© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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УЛАН-УДЭ, 21 мая - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено на начальника тыла МВД Бурятии, его подозревают в превышении должностных полномочий, сообщило республиканское СУСК РФ.
"Первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Бурятия возбуждено уголовное дело в отношении начальника тыла МВД по Республике Бурятия. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом "е" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное из иной личной заинтересованности)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, во время строительства отдела полиции в селе Кабанск в 2023 году подрядчик не укладывался в сроки сдачи объекта, в том числе из-за нехватки рабочих. Будучи заказчиком по указанному договору, подозреваемый для выполнения облицовочных работ привлек предпринимателя со своими работниками. Рабочие являлись иностранными гражданами, не имели права находиться на территории РФ и осуществлять трудовую деятельность.
"Достоверно зная об этом, подозреваемый пообещал предпринимателю свое покровительство и стал укрывать факт нарушения иностранцами миграционного законодательства", - отметили в СУСК.
В настоящее время устанавливается полная картина преступления, собираются доказательства, по месту жительства подозреваемого проведены обыски.