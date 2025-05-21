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На начальника тыла МВД Бурятии завели дело - РИА Новости, 21.05.2025
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05:27 21.05.2025
https://ria.ru/20250521/rassledovanie-2018164036.html
На начальника тыла МВД Бурятии завели дело
На начальника тыла МВД Бурятии завели дело - РИА Новости, 21.05.2025
На начальника тыла МВД Бурятии завели дело
Уголовное дело возбуждено на начальника тыла МВД Бурятии, его подозревают в превышении должностных полномочий, сообщило республиканское СУСК РФ. РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T05:27:00+03:00
2025-05-21T05:27:00+03:00
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УЛАН-УДЭ, 21 мая - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено на начальника тыла МВД Бурятии, его подозревают в превышении должностных полномочий, сообщило республиканское СУСК РФ. "Первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Бурятия возбуждено уголовное дело в отношении начальника тыла МВД по Республике Бурятия. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом "е" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное из иной личной заинтересованности)", - говорится в сообщении. По данным следствия, во время строительства отдела полиции в селе Кабанск в 2023 году подрядчик не укладывался в сроки сдачи объекта, в том числе из-за нехватки рабочих. Будучи заказчиком по указанному договору, подозреваемый для выполнения облицовочных работ привлек предпринимателя со своими работниками. Рабочие являлись иностранными гражданами, не имели права находиться на территории РФ и осуществлять трудовую деятельность. "Достоверно зная об этом, подозреваемый пообещал предпринимателю свое покровительство и стал укрывать факт нарушения иностранцами миграционного законодательства", - отметили в СУСК. В настоящее время устанавливается полная картина преступления, собираются доказательства, по месту жительства подозреваемого проведены обыски.
https://ria.ru/20250513/delo-2016615158.html
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происшествия, россия, республика бурятия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Республика Бурятия, Следственный комитет России (СК РФ)
На начальника тыла МВД Бурятии завели дело

Начальника тыла МВД Бурятии заподозрили в превышении полномочий

© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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УЛАН-УДЭ, 21 мая - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено на начальника тыла МВД Бурятии, его подозревают в превышении должностных полномочий, сообщило республиканское СУСК РФ.
"Первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Бурятия возбуждено уголовное дело в отношении начальника тыла МВД по Республике Бурятия. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом "е" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное из иной личной заинтересованности)", - говорится в сообщении.
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По данным следствия, во время строительства отдела полиции в селе Кабанск в 2023 году подрядчик не укладывался в сроки сдачи объекта, в том числе из-за нехватки рабочих. Будучи заказчиком по указанному договору, подозреваемый для выполнения облицовочных работ привлек предпринимателя со своими работниками. Рабочие являлись иностранными гражданами, не имели права находиться на территории РФ и осуществлять трудовую деятельность.
"Достоверно зная об этом, подозреваемый пообещал предпринимателю свое покровительство и стал укрывать факт нарушения иностранцами миграционного законодательства", - отметили в СУСК.
В настоящее время устанавливается полная картина преступления, собираются доказательства, по месту жительства подозреваемого проведены обыски.
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ПроисшествияРоссияРеспублика БурятияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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