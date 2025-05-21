https://ria.ru/20250521/rassledovanie-2018164036.html

На начальника тыла МВД Бурятии завели дело

На начальника тыла МВД Бурятии завели дело - РИА Новости, 21.05.2025

На начальника тыла МВД Бурятии завели дело

Уголовное дело возбуждено на начальника тыла МВД Бурятии, его подозревают в превышении должностных полномочий, сообщило республиканское СУСК РФ. РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T05:27:00+03:00

2025-05-21T05:27:00+03:00

2025-05-21T05:27:00+03:00

происшествия

россия

республика бурятия

следственный комитет россии (ск рф)

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УЛАН-УДЭ, 21 мая - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено на начальника тыла МВД Бурятии, его подозревают в превышении должностных полномочий, сообщило республиканское СУСК РФ. "Первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Бурятия возбуждено уголовное дело в отношении начальника тыла МВД по Республике Бурятия. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом "е" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное из иной личной заинтересованности)", - говорится в сообщении. По данным следствия, во время строительства отдела полиции в селе Кабанск в 2023 году подрядчик не укладывался в сроки сдачи объекта, в том числе из-за нехватки рабочих. Будучи заказчиком по указанному договору, подозреваемый для выполнения облицовочных работ привлек предпринимателя со своими работниками. Рабочие являлись иностранными гражданами, не имели права находиться на территории РФ и осуществлять трудовую деятельность. "Достоверно зная об этом, подозреваемый пообещал предпринимателю свое покровительство и стал укрывать факт нарушения иностранцами миграционного законодательства", - отметили в СУСК. В настоящее время устанавливается полная картина преступления, собираются доказательства, по месту жительства подозреваемого проведены обыски.

https://ria.ru/20250513/delo-2016615158.html

https://ria.ru/20250514/nachalnik-2016807502.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, республика бурятия, следственный комитет россии (ск рф)