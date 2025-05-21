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Дорожно-ремонтные работы начались на участке Ленинградского шоссе в Москве

Дорожно-ремонтные работы начались на участке Ленинградского шоссе в Москве - РИА Новости, 26.05.2025

Дорожно-ремонтные работы начались на участке Ленинградского шоссе в Москве

Дорожно-ремонтные работы начались на участке Ленинградского шоссе в Москве, сообщили журналистам в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-21T16:20:00+03:00

2025-05-21T16:20:00+03:00

2025-05-26T16:21:00+03:00

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Дорожно-ремонтные работы начались на участке Ленинградского шоссе в Москве, сообщили журналистам в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства. "Городские службы в рамках программы текущего ремонта приступили к работам по замене асфальтобетонного покрытия на одном из знаковых объектов улично-дорожной сети Москвы - Ленинградском шоссе. Ремонт будет производится на участке от МКАД до квартала Кирилловки города Химки, он связывает город с аэропортом. В целом шоссе является частью федеральной автомобильной дороги М10 и европейского автомобильного маршрута E105. На северо-восток от Ленинградского шоссе отходит Международное шоссе в направлении аэропорта Шереметьево", - рассказали в пресс-службе. Там отметили, что ранее ремонт асфальтобетонного покрытия проводился в 2020 году. Замена дорожного полотна будет проводиться по причине износа верхнего слоя асфальтобетонного покрытия и образования колейности. Интенсивность движения, высокий трафик большегрузной техники, въезжающей в город по данному участку, способствует увеличению износа верхнего слоя покрытия. После завершения всех работ по укладке асфальта специалисты в кратчайшие сроки нанесут дорожную разметку. "Дорожно-ремонтные работы преимущественно выполняются в ночное время с частичным перекрытием движения, чтобы не создавать пробки на дорогах и обеспечить безопасность дорожного движения", - уточнили в ведомстве.

https://realty.ria.ru/20250521/motospasateli-2018013497.html

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