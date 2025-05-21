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В Тульской области отражают атаки беспилотников ВСУ

В Тульской области отражают атаки беспилотников ВСУ - РИА Новости, 21.05.2025

В Тульской области отражают атаки беспилотников ВСУ

ПВО отражает атаки беспилотников в Тульской области, опасность их атаки сохраняется, сообщил глава региона Дмитрий Миляев в Telegram-канале. РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T23:13:00+03:00

2025-05-21T23:13:00+03:00

2025-05-21T23:14:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

тульская область

дмитрий миляев

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. ПВО отражает атаки беспилотников в Тульской области, опасность их атаки сохраняется, сообщил глава региона Дмитрий Миляев в Telegram-канале.Опасность атаки БПЛА была объявлена в регионе в 22.33 вторника. "В регионе все еще сохраняется опасность БПЛА. Дежурные средства ПВО Минобороны России в повышенной боевой готовности и отражают атаки беспилотников. Ситуация находится на контроле", - написал Миляев. Губернатор также попросил соблюдать меры безопасности.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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безопасность, тульская область, дмитрий миляев, россия, вооруженные силы украины