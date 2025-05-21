https://ria.ru/20250521/pvo-2018359398.html
В Тульской области отражают атаки беспилотников ВСУ
В Тульской области отражают атаки беспилотников ВСУ - РИА Новости, 21.05.2025
В Тульской области отражают атаки беспилотников ВСУ
ПВО отражает атаки беспилотников в Тульской области, опасность их атаки сохраняется, сообщил глава региона Дмитрий Миляев в Telegram-канале. РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T23:13:00+03:00
2025-05-21T23:13:00+03:00
2025-05-21T23:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
тульская область
дмитрий миляев
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112533_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_6601a05bf5d01476f689e364fa82ece6.jpg
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. ПВО отражает атаки беспилотников в Тульской области, опасность их атаки сохраняется, сообщил глава региона Дмитрий Миляев в Telegram-канале.Опасность атаки БПЛА была объявлена в регионе в 22.33 вторника. "В регионе все еще сохраняется опасность БПЛА. Дежурные средства ПВО Минобороны России в повышенной боевой готовности и отражают атаки беспилотников. Ситуация находится на контроле", - написал Миляев. Губернатор также попросил соблюдать меры безопасности.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
тульская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112533_230:0:2959:2047_1920x0_80_0_0_4677ae01718c0a755b021330d6f0d169.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, тульская область, дмитрий миляев, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Тульская область, Дмитрий Миляев, Россия, Вооруженные силы Украины
В Тульской области отражают атаки беспилотников ВСУ
Миляев: ПВО отражает атаки украинских БПЛА в Тульской области