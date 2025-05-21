https://ria.ru/20250521/pvo-2018355629.html

ПВО сбила почти 40 беспилотников ВСУ над российскими регионами

ПВО сбила почти 40 беспилотников ВСУ над российскими регионами - РИА Новости, 21.05.2025

ПВО сбила почти 40 беспилотников ВСУ над российскими регионами

Дежурные средства российской ПВО в среду вечером уничтожили и перехватили 37 украинских беспилотников, в том числе 11 над московским регионом, сообщили в... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T22:39:00+03:00

2025-05-21T22:39:00+03:00

2025-05-21T22:45:00+03:00

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО в среду вечером уничтожили и перехватили 37 украинских беспилотников, в том числе 11 над московским регионом, сообщили в Минобороны РФ."Двадцать первого мая с 18.00 до 20.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 37 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.Как уточняет военное ведомство, 16 из них сбиты над территорией Курской области, 11 – над территорией московского региона, пять дронов сбиты над Рязанской областью, четыре - над Орловской и один - над территорией Крыма.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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безопасность, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)