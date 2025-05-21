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ПВО сбила почти 40 беспилотников ВСУ над российскими регионами
ПВО сбила почти 40 беспилотников ВСУ над российскими регионами - РИА Новости, 21.05.2025
ПВО сбила почти 40 беспилотников ВСУ над российскими регионами
Дежурные средства российской ПВО в среду вечером уничтожили и перехватили 37 украинских беспилотников, в том числе 11 над московским регионом, сообщили в... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T22:39:00+03:00
2025-05-21T22:39:00+03:00
2025-05-21T22:45:00+03:00
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безопасность
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министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО в среду вечером уничтожили и перехватили 37 украинских беспилотников, в том числе 11 над московским регионом, сообщили в Минобороны РФ."Двадцать первого мая с 18.00 до 20.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 37 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.Как уточняет военное ведомство, 16 из них сбиты над территорией Курской области, 11 – над территорией московского региона, пять дронов сбиты над Рязанской областью, четыре - над Орловской и один - над территорией Крыма.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО сбила почти 40 беспилотников ВСУ над российскими регионами
Минобороны: ПВО сбила 37 украинских БПЛА над российскими регионами