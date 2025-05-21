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ПВО сбила почти 40 беспилотников ВСУ над российскими регионами - РИА Новости, 21.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:39 21.05.2025 (обновлено: 22:45 21.05.2025)
https://ria.ru/20250521/pvo-2018355629.html
ПВО сбила почти 40 беспилотников ВСУ над российскими регионами
ПВО сбила почти 40 беспилотников ВСУ над российскими регионами - РИА Новости, 21.05.2025
ПВО сбила почти 40 беспилотников ВСУ над российскими регионами
Дежурные средства российской ПВО в среду вечером уничтожили и перехватили 37 украинских беспилотников, в том числе 11 над московским регионом, сообщили в... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T22:39:00+03:00
2025-05-21T22:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО в среду вечером уничтожили и перехватили 37 украинских беспилотников, в том числе 11 над московским регионом, сообщили в Минобороны РФ."Двадцать первого мая с 18.00 до 20.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 37 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.Как уточняет военное ведомство, 16 из них сбиты над территорией Курской области, 11 – над территорией московского региона, пять дронов сбиты над Рязанской областью, четыре - над Орловской и один - над территорией Крыма.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО сбила почти 40 беспилотников ВСУ над российскими регионами

Минобороны: ПВО сбила 37 украинских БПЛА над российскими регионами

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО в среду вечером уничтожили и перехватили 37 украинских беспилотников, в том числе 11 над московским регионом, сообщили в Минобороны РФ.
"Двадцать первого мая с 18.00 до 20.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 37 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
Как уточняет военное ведомство, 16 из них сбиты над территорией Курской области, 11 – над территорией московского региона, пять дронов сбиты над Рязанской областью, четыре - над Орловской и один - над территорией Крыма.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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