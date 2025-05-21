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ПВО сбила 30 дронов ВСУ над территорией России
ПВО сбила 30 дронов ВСУ над территорией России - РИА Новости, 21.05.2025
ПВО сбила 30 дронов ВСУ над территорией России
Российские средства ПВО уничтожили 30 БПЛА над регионами России, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T19:36:00+03:00
2025-05-21T19:36:00+03:00
2025-05-21T19:37:00+03:00
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орловская область
курская область
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили 30 БПЛА над регионами России, сообщили в Минобороны России."Двадцать первого мая с 15.00 до 18.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 30 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 11 БПЛА – над территорией Орловской области, по пять БПЛА сбиты над территориями Брянской и Курской областей, четыре – над территорией Московского региона, два – над территорией Тульской области и по одному БПЛА – над территориями Владимирской, Калужской и Рязанской областей", - говорится в сообщении.
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россия, орловская область, курская область
Россия, Специальная военная операция на Украине, Орловская область, Курская область
ПВО сбила 30 дронов ВСУ над территорией России
Минобороны: силы ПВО сбили 30 беспилотников ВСУ над территорией России