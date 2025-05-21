https://ria.ru/20250521/pvo-2018337252.html

ПВО сбила 30 дронов ВСУ над территорией России

ПВО сбила 30 дронов ВСУ над территорией России - РИА Новости, 21.05.2025

ПВО сбила 30 дронов ВСУ над территорией России

Российские средства ПВО уничтожили 30 БПЛА над регионами России, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T19:36:00+03:00

2025-05-21T19:36:00+03:00

2025-05-21T19:37:00+03:00

россия

специальная военная операция на украине

орловская область

курская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854826138_0:293:3072:2021_1920x0_80_0_0_a16cea4d9e1603e0ec76a0e6fa3c99b1.jpg

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили 30 БПЛА над регионами России, сообщили в Минобороны России."Двадцать первого мая с 15.00 до 18.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 30 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 11 БПЛА – над территорией Орловской области, по пять БПЛА сбиты над территориями Брянской и Курской областей, четыре – над территорией Московского региона, два – над территорией Тульской области и по одному БПЛА – над территориями Владимирской, Калужской и Рязанской областей", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250521/rosaviatsiya-2018333078.html

россия

орловская область

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, орловская область, курская область