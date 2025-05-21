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ПВО сбила еще семь беспилотников ВСУ, летевших на Москву
ПВО сбила еще семь беспилотников ВСУ, летевших на Москву - РИА Новости, 21.05.2025
ПВО сбила еще семь беспилотников ВСУ, летевших на Москву
Средства ПВО сбили еще семь беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T18:14:00+03:00
2025-05-21T18:14:00+03:00
2025-05-21T18:57:00+03:00
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Средства ПВО сбили еще семь беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале."ПВО Минобороны отражена атака еще семи беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", — написал он.Это не первая попытка противника атаковать столицу за сегодняшний день. Ранее силы противовоздушной обороны уничтожили еще семь БПЛА: три — около 13:40, один — в районе 16:30, три — около 17:00.ВСУ практически ежедневно совершают налеты и обстреливают с помощью дронов объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО перехватывают летательные аппараты украинских боевиков.
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москва, вооруженные силы украины, безопасность, россия, сергей собянин
Москва, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Сергей Собянин
ПВО сбила еще семь беспилотников ВСУ, летевших на Москву
Собянин: ПВО уничтожила еще 7 дронов ВСУ, летевших на Москву