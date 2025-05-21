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В Калужской области сбили два беспилотника ВСУ
В Калужской области сбили два беспилотника ВСУ - РИА Новости, 21.05.2025
В Калужской области сбили два беспилотника ВСУ
Силами ПВО на территории Жуковского района Калужской области уничтожено два БПЛА, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Владислав... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T17:09:00+03:00
2025-05-21T17:09:00+03:00
2025-05-21T17:12:00+03:00
калужская область
жуковский район
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
россия
владислав шапша
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ЯРОСЛАВЛЬ, 21 мая – РИА Новости. Силами ПВО на территории Жуковского района Калужской области уничтожено два БПЛА, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Владислав Шапша в Telegram-канале."Сегодня днем силами ПВО на территории Жуковского района уничтожено два БПЛА. На месте работает оперативная группа. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет", - написал губернатор.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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калужская область, жуковский район, вооруженные силы украины, россия, владислав шапша
Калужская область, Жуковский район, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Россия, Владислав Шапша
В Калужской области сбили два беспилотника ВСУ
Шапша: ПВО сбила два дрона ВСУ над Жуковским районом Калужской области