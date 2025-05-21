https://ria.ru/20250521/pvo-2018295157.html

В Калужской области сбили два беспилотника ВСУ

В Калужской области сбили два беспилотника ВСУ - РИА Новости, 21.05.2025

В Калужской области сбили два беспилотника ВСУ

Силами ПВО на территории Жуковского района Калужской области уничтожено два БПЛА, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Владислав... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T17:09:00+03:00

2025-05-21T17:09:00+03:00

2025-05-21T17:12:00+03:00

калужская область

жуковский район

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

россия

владислав шапша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/01/1949856491_0:156:3086:1892_1920x0_80_0_0_ff2124c74a03ab9f4bd0da0459eb57b1.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 21 мая – РИА Новости. Силами ПВО на территории Жуковского района Калужской области уничтожено два БПЛА, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Владислав Шапша в Telegram-канале."Сегодня днем силами ПВО на территории Жуковского района уничтожено два БПЛА. На месте работает оперативная группа. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет", - написал губернатор.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

калужская область

жуковский район

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

калужская область, жуковский район, вооруженные силы украины, россия, владислав шапша