https://ria.ru/20250521/pvo-2018283677.html
ПВО сбила более 30 беспилотников ВСУ над российскими регионами
ПВО сбила более 30 беспилотников ВСУ над российскими регионами - РИА Новости, 21.05.2025
ПВО сбила более 30 беспилотников ВСУ над российскими регионами
Вооруженные силы сбили более 30 дронов ВСУ над российскими регионами, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T16:12:00+03:00
2025-05-21T16:12:00+03:00
2025-05-21T16:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
рязанская область
орловская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892880329_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6fc385546a8c6d57190c17a47f5fdb47.jpg
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Вооруженные силы сбили более 30 дронов ВСУ над российскими регионами, сообщили в Минобороны."Двадцать первого мая, с 11:30 до 15:00 мск, дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 34 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — говорится в релизе.Военные ликвидировали:ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
рязанская область
орловская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892880329_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9edb92175bfff7b7101d0e788c6537a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), рязанская область, орловская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Рязанская область, Орловская область
ПВО сбила более 30 беспилотников ВСУ над российскими регионами
Минобороны: ПВО сбила 34 украинских БПЛА над российскими регионами