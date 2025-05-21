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ПВО сбила более 30 беспилотников ВСУ над российскими регионами - РИА Новости, 21.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:12 21.05.2025 (обновлено: 16:32 21.05.2025)
https://ria.ru/20250521/pvo-2018283677.html
ПВО сбила более 30 беспилотников ВСУ над российскими регионами
ПВО сбила более 30 беспилотников ВСУ над российскими регионами - РИА Новости, 21.05.2025
ПВО сбила более 30 беспилотников ВСУ над российскими регионами
Вооруженные силы сбили более 30 дронов ВСУ над российскими регионами, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T16:12:00+03:00
2025-05-21T16:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
рязанская область
орловская область
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Вооруженные силы сбили более 30 дронов ВСУ над российскими регионами, сообщили в Минобороны."Двадцать первого мая, с 11:30 до 15:00 мск, дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 34 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — говорится в релизе.Военные ликвидировали:ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), рязанская область, орловская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Рязанская область, Орловская область
ПВО сбила более 30 беспилотников ВСУ над российскими регионами

Минобороны: ПВО сбила 34 украинских БПЛА над российскими регионами

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкРабота средств ПВО
Работа средств ПВО - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
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Работа средств ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Вооруженные силы сбили более 30 дронов ВСУ над российскими регионами, сообщили в Минобороны.
"Двадцать первого мая, с 11:30 до 15:00 мск, дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 34 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — говорится в релизе.
Военные ликвидировали:
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Рязанская областьОрловская область
 
 
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