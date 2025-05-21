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ПВО сбила более 30 беспилотников ВСУ над российскими регионами

ПВО сбила более 30 беспилотников ВСУ над российскими регионами - РИА Новости, 21.05.2025

ПВО сбила более 30 беспилотников ВСУ над российскими регионами

Вооруженные силы сбили более 30 дронов ВСУ над российскими регионами, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T16:12:00+03:00

2025-05-21T16:12:00+03:00

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специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Вооруженные силы сбили более 30 дронов ВСУ над российскими регионами, сообщили в Минобороны."Двадцать первого мая, с 11:30 до 15:00 мск, дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 34 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — говорится в релизе.Военные ликвидировали:ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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2025

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безопасность, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), рязанская область, орловская область