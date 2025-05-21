https://ria.ru/20250521/pvo-2018230103.html

ПВО утром уничтожила 39 беспилотников

ПВО утром уничтожила 39 беспилотников - РИА Новости, 21.05.2025

ПВО утром уничтожила 39 беспилотников

Российские средства ПВО уничтожили 30 беспилотников над Орловской областью, три – над Рязанской, два – над Курской и по одному - над Белгородской, Брянской,... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T12:37:00+03:00

2025-05-21T12:37:00+03:00

2025-05-21T12:37:00+03:00

липецкая область

республика крым

министерство обороны рф (минобороны рф)

орловская область

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_4f0bf63bff0fe94023f7b5113248919c.jpg

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили 30 беспилотников над Орловской областью, три – над Рязанской, два – над Курской и по одному - над Белгородской, Брянской, Липецкой областями и Крымом, сообщили в Минобороны РФ."Двадцать первого мая с 08.00 до 11.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 39 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 30 БПЛА – над территорией Орловской области, три – над территорией Рязанской области, два – над территорией Курской области и по одному БПЛА сбито над территориями Белгородской, Брянской, Липецкой областей и Республики Крым", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250521/spetsoperatsiya-2018225162.html

липецкая область

республика крым

орловская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

липецкая область, республика крым, министерство обороны рф (минобороны рф), орловская область, безопасность