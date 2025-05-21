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ПВО утром уничтожила 39 беспилотников - РИА Новости, 21.05.2025
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12:37 21.05.2025
https://ria.ru/20250521/pvo-2018230103.html
ПВО утром уничтожила 39 беспилотников
ПВО утром уничтожила 39 беспилотников - РИА Новости, 21.05.2025
ПВО утром уничтожила 39 беспилотников
Российские средства ПВО уничтожили 30 беспилотников над Орловской областью, три – над Рязанской, два – над Курской и по одному - над Белгородской, Брянской,... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T12:37:00+03:00
2025-05-21T12:37:00+03:00
липецкая область
республика крым
министерство обороны рф (минобороны рф)
орловская область
безопасность
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили 30 беспилотников над Орловской областью, три – над Рязанской, два – над Курской и по одному - над Белгородской, Брянской, Липецкой областями и Крымом, сообщили в Минобороны РФ."Двадцать первого мая с 08.00 до 11.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 39 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 30 БПЛА – над территорией Орловской области, три – над территорией Рязанской области, два – над территорией Курской области и по одному БПЛА сбито над территориями Белгородской, Брянской, Липецкой областей и Республики Крым", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250521/spetsoperatsiya-2018225162.html
липецкая область
республика крым
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липецкая область, республика крым, министерство обороны рф (минобороны рф), орловская область, безопасность
Липецкая область, Республика Крым, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Орловская область, Безопасность
ПВО утром уничтожила 39 беспилотников

ПВО утром уничтожила 39 беспилотников над семью российскими регионами

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитной ракетной системы
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Командный пункт в составе зенитной ракетной системы. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили 30 беспилотников над Орловской областью, три – над Рязанской, два – над Курской и по одному - над Белгородской, Брянской, Липецкой областями и Крымом, сообщили в Минобороны РФ.
"Двадцать первого мая с 08.00 до 11.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 39 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 30 БПЛА – над территорией Орловской области, три – над территорией Рязанской области, два – над территорией Курской области и по одному БПЛА сбито над территориями Белгородской, Брянской, Липецкой областей и Республики Крым", - говорится в сообщении.
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Липецкая областьРеспублика КрымМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Орловская областьБезопасность
 
 
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