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ПВО сбила 236 украинских беспилотников за сутки
ПВО сбила 236 украинских беспилотников за сутки - РИА Новости, 21.05.2025
ПВО сбила 236 украинских беспилотников за сутки
Средства российской ПВО за прошедшие сутки в зоне спецоперации сбили шесть управляемых ракет JDAM и 74 беспилотника самолётного типа, а также ещё 162 БПЛА вне... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T12:09:00+03:00
2025-05-21T12:09:00+03:00
2025-05-21T12:17:00+03:00
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Средства российской ПВО за прошедшие сутки в зоне спецоперации сбили шесть управляемых ракет JDAM и 74 беспилотника самолётного типа, а также ещё 162 БПЛА вне зоны СВО, сообщили в Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб JDAM производства США и 236 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 162 вне зоны проведения специальной военной операции", - говорится в сводке российского военного ведомства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ПВО сбила 236 украинских беспилотников за сутки
МО РФ: ПВО сбила 6 управляемых ракет JDAM и 236 украинских БПЛА за сутки