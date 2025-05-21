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ПВО сбила 236 украинских беспилотников за сутки - РИА Новости, 21.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:09 21.05.2025 (обновлено: 12:17 21.05.2025)
https://ria.ru/20250521/pvo-2018223875.html
ПВО сбила 236 украинских беспилотников за сутки
ПВО сбила 236 украинских беспилотников за сутки - РИА Новости, 21.05.2025
ПВО сбила 236 украинских беспилотников за сутки
Средства российской ПВО за прошедшие сутки в зоне спецоперации сбили шесть управляемых ракет JDAM и 74 беспилотника самолётного типа, а также ещё 162 БПЛА вне... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T12:09:00+03:00
2025-05-21T12:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Средства российской ПВО за прошедшие сутки в зоне спецоперации сбили шесть управляемых ракет JDAM и 74 беспилотника самолётного типа, а также ещё 162 БПЛА вне зоны СВО, сообщили в Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб JDAM производства США и 236 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 162 вне зоны проведения специальной военной операции", - говорится в сводке российского военного ведомства.
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безопасность, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ПВО сбила 236 украинских беспилотников за сутки

МО РФ: ПВО сбила 6 управляемых ракет JDAM и 236 украинских БПЛА за сутки

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа зенитного ракетного комплекса "Тор"
Боевая работа зенитного ракетного комплекса Тор - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа зенитного ракетного комплекса "Тор". Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Средства российской ПВО за прошедшие сутки в зоне спецоперации сбили шесть управляемых ракет JDAM и 74 беспилотника самолётного типа, а также ещё 162 БПЛА вне зоны СВО, сообщили в Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб JDAM производства США и 236 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 162 вне зоны проведения специальной военной операции", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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