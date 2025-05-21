https://ria.ru/20250521/pvo-2018223875.html

ПВО сбила 236 украинских беспилотников за сутки

ПВО сбила 236 украинских беспилотников за сутки - РИА Новости, 21.05.2025

ПВО сбила 236 украинских беспилотников за сутки

Средства российской ПВО за прошедшие сутки в зоне спецоперации сбили шесть управляемых ракет JDAM и 74 беспилотника самолётного типа, а также ещё 162 БПЛА вне... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T12:09:00+03:00

2025-05-21T12:09:00+03:00

2025-05-21T12:17:00+03:00

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Средства российской ПВО за прошедшие сутки в зоне спецоперации сбили шесть управляемых ракет JDAM и 74 беспилотника самолётного типа, а также ещё 162 БПЛА вне зоны СВО, сообщили в Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб JDAM производства США и 236 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 162 вне зоны проведения специальной военной операции", - говорится в сводке российского военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

безопасность, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф