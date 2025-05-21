https://ria.ru/20250521/pvo-2018169092.html

Силы ПВО за ночь уничтожили 127 дронов

Силы ПВО за ночь уничтожили 127 дронов - РИА Новости, 21.05.2025

Силы ПВО за ночь уничтожили 127 дронов

Вооруженные силы ночью сбили 127 дронов ВСУ над регионами России, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T07:22:00+03:00

2025-05-21T07:22:00+03:00

2025-05-21T08:27:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Вооруженные силы ночью сбили 127 дронов ВСУ над регионами России, сообщили в Минобороны."В период с 20:00 20 мая до 04:05 21 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 127 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.Их ликвидировали над девятью регионами:Кроме того, один БПЛА сбили над Черным морем.По данным ведомства, утром бойцы уничтожили еще 16 дронов над Орловской областью, десять — над Брянской, шесть — над Курской.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

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