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Силы ПВО за ночь уничтожили 127 дронов - РИА Новости, 21.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:22 21.05.2025 (обновлено: 08:27 21.05.2025)
https://ria.ru/20250521/pvo-2018169092.html
Силы ПВО за ночь уничтожили 127 дронов
Силы ПВО за ночь уничтожили 127 дронов - РИА Новости, 21.05.2025
Силы ПВО за ночь уничтожили 127 дронов
Вооруженные силы ночью сбили 127 дронов ВСУ над регионами России, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T07:22:00+03:00
2025-05-21T08:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
брянская область
орловская область
вооруженные силы украины
владимирская область
тульская область
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Вооруженные силы ночью сбили 127 дронов ВСУ над регионами России, сообщили в Минобороны."В период с 20:00 20 мая до 04:05 21 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 127 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.Их ликвидировали над девятью регионами:Кроме того, один БПЛА сбили над Черным морем.По данным ведомства, утром бойцы уничтожили еще 16 дронов над Орловской областью, десять — над Брянской, шесть — над Курской.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Силы ПВО за ночь уничтожили 127 дронов

Силы ПВО за ночь уничтожили над территорией России 127 дронов

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитной ракетной системы
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Командный пункт в составе зенитной ракетной системы. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Вооруженные силы ночью сбили 127 дронов ВСУ над регионами России, сообщили в Минобороны.
"В период с 20:00 20 мая до 04:05 21 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 127 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.
Их ликвидировали над девятью регионами:
  • в Брянской области — 41 дрон;
  • в Орловской — 37;
  • в Курской — 31 БПЛА;
  • в Московском регионе — шесть;
  • во Владимирской области — пять;
  • в Рязанской — три беспилотника;
  • в Белгородской, Тульской и Калужской — по одному.
Кроме того, один БПЛА сбили над Черным морем.
По данным ведомства, утром бойцы уничтожили еще 16 дронов над Орловской областью, десять — над Брянской, шесть — над Курской.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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