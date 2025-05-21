https://ria.ru/20250521/pvo-2018169092.html
Силы ПВО за ночь уничтожили 127 дронов
Силы ПВО за ночь уничтожили 127 дронов - РИА Новости, 21.05.2025
Силы ПВО за ночь уничтожили 127 дронов
Вооруженные силы ночью сбили 127 дронов ВСУ над регионами России, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T07:22:00+03:00
2025-05-21T07:22:00+03:00
2025-05-21T08:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Вооруженные силы ночью сбили 127 дронов ВСУ над регионами России, сообщили в Минобороны."В период с 20:00 20 мая до 04:05 21 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 127 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.Их ликвидировали над девятью регионами:Кроме того, один БПЛА сбили над Черным морем.По данным ведомства, утром бойцы уничтожили еще 16 дронов над Орловской областью, десять — над Брянской, шесть — над Курской.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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Силы ПВО за ночь уничтожили 127 дронов
Силы ПВО за ночь уничтожили над территорией России 127 дронов