https://ria.ru/20250521/pvo-2018167777.html

Над Орловской областью уничтожили еще 26 украинских БПЛА

Над Орловской областью уничтожили еще 26 украинских БПЛА - РИА Новости, 21.05.2025

Над Орловской областью уничтожили еще 26 украинских БПЛА

Еще 26 вражеских БПЛА были уничтожены ночью над Орловской областью, сообщил губернатор Андрей Клычков в Telegram-канале. РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T06:45:00+03:00

2025-05-21T06:45:00+03:00

2025-05-21T06:47:00+03:00

специальная военная операция на украине

орловская область

андрей клычков

россия

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Еще 26 вражеских БПЛА были уничтожены ночью над Орловской областью, сообщил губернатор Андрей Клычков в Telegram-канале.Ранее Клычков сообщал, что одиннадцать вражеских БПЛА были уничтожены ночью."Наши силы ПВО работали до раннего утра - помимо этих 11, по уточненной информации, были уничтожены еще 26 вражеских БПЛА. Итог: 37 БПЛА за сутки. Оперативные службы продолжают проверки. Спасибо доблестным бойцам Армии России! Победа будет за нами!" - написал Клычков.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

орловская область

россия

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орловская область, андрей клычков, россия