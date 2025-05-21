https://ria.ru/20250521/pvo-2018167777.html
Над Орловской областью уничтожили еще 26 украинских БПЛА
Над Орловской областью уничтожили еще 26 украинских БПЛА - РИА Новости, 21.05.2025
Над Орловской областью уничтожили еще 26 украинских БПЛА
Еще 26 вражеских БПЛА были уничтожены ночью над Орловской областью, сообщил губернатор Андрей Клычков в Telegram-канале. РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T06:45:00+03:00
2025-05-21T06:45:00+03:00
2025-05-21T06:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
орловская область
андрей клычков
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:248:3057:1968_1920x0_80_0_0_9fdc98b91df8ee5006c7a4ae3f447e85.jpg
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Еще 26 вражеских БПЛА были уничтожены ночью над Орловской областью, сообщил губернатор Андрей Клычков в Telegram-канале.Ранее Клычков сообщал, что одиннадцать вражеских БПЛА были уничтожены ночью."Наши силы ПВО работали до раннего утра - помимо этих 11, по уточненной информации, были уничтожены еще 26 вражеских БПЛА. Итог: 37 БПЛА за сутки. Оперативные службы продолжают проверки. Спасибо доблестным бойцам Армии России! Победа будет за нами!" - написал Клычков.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
орловская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cfc3b55c6464cd0dcf793ae542e1c30e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
орловская область, андрей клычков, россия
Специальная военная операция на Украине, Орловская область, Андрей Клычков, Россия
Над Орловской областью уничтожили еще 26 украинских БПЛА
Губернатор Клычков: над Орловской областью уничтожили еще 26 украинских БПЛА