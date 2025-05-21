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Силы ПВО отразили атаку беспилотника в Тульской области - РИА Новости, 21.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:32 21.05.2025 (обновлено: 06:39 21.05.2025)
https://ria.ru/20250521/pvo-2018166810.html
Силы ПВО отразили атаку беспилотника в Тульской области
Силы ПВО отразили атаку беспилотника в Тульской области - РИА Новости, 21.05.2025
Силы ПВО отразили атаку беспилотника в Тульской области
Атака БПЛА отражена средствами ПВО в Тульской области, пострадавших и разрушений нет, но угроза сохраняется, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T06:32:00+03:00
2025-05-21T06:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
тульская область
дмитрий миляев
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Атака БПЛА отражена средствами ПВО в Тульской области, пострадавших и разрушений нет, но угроза сохраняется, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в Telegram-канале."Дежурными средствами ПВО Минобороны России проведена работа по отражению воздушной вражеской атаки и уничтожению БПЛА. Разрушений и пострадавших нет. Ситуация находится под контролем", - написал он.Губернатор добавил, что опасность атаки БПЛА сохраняется.
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тульская область
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безопасность, тульская область, дмитрий миляев, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Тульская область, Дмитрий Миляев, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Силы ПВО отразили атаку беспилотника в Тульской области

Силы ПВО отразили атаку беспилотника в Тульской области, пострадавших нет

© РИА Новости / Артем Житенев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в командном пункте
Военнослужащий в командном пункте - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости / Артем Житенев
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Атака БПЛА отражена средствами ПВО в Тульской области, пострадавших и разрушений нет, но угроза сохраняется, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в Telegram-канале.
"Дежурными средствами ПВО Минобороны России проведена работа по отражению воздушной вражеской атаки и уничтожению БПЛА. Разрушений и пострадавших нет. Ситуация находится под контролем", - написал он.
Губернатор добавил, что опасность атаки БПЛА сохраняется.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьТульская областьДмитрий МиляевМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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