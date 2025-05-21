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Силы ПВО отразили атаку беспилотника в Тульской области
Силы ПВО отразили атаку беспилотника в Тульской области - РИА Новости, 21.05.2025
Силы ПВО отразили атаку беспилотника в Тульской области
Атака БПЛА отражена средствами ПВО в Тульской области, пострадавших и разрушений нет, но угроза сохраняется, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T06:32:00+03:00
2025-05-21T06:32:00+03:00
2025-05-21T06:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
тульская область
дмитрий миляев
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Атака БПЛА отражена средствами ПВО в Тульской области, пострадавших и разрушений нет, но угроза сохраняется, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в Telegram-канале."Дежурными средствами ПВО Минобороны России проведена работа по отражению воздушной вражеской атаки и уничтожению БПЛА. Разрушений и пострадавших нет. Ситуация находится под контролем", - написал он.Губернатор добавил, что опасность атаки БПЛА сохраняется.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
тульская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, тульская область, дмитрий миляев, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Тульская область, Дмитрий Миляев, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Силы ПВО отразили атаку беспилотника в Тульской области
Силы ПВО отразили атаку беспилотника в Тульской области, пострадавших нет