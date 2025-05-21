https://ria.ru/20250521/pvo-2018166810.html

Силы ПВО отразили атаку беспилотника в Тульской области

Силы ПВО отразили атаку беспилотника в Тульской области - РИА Новости, 21.05.2025

Силы ПВО отразили атаку беспилотника в Тульской области

Атака БПЛА отражена средствами ПВО в Тульской области, пострадавших и разрушений нет, но угроза сохраняется, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T06:32:00+03:00

2025-05-21T06:32:00+03:00

2025-05-21T06:39:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

тульская область

дмитрий миляев

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Атака БПЛА отражена средствами ПВО в Тульской области, пострадавших и разрушений нет, но угроза сохраняется, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в Telegram-канале."Дежурными средствами ПВО Минобороны России проведена работа по отражению воздушной вражеской атаки и уничтожению БПЛА. Разрушений и пострадавших нет. Ситуация находится под контролем", - написал он.Губернатор добавил, что опасность атаки БПЛА сохраняется.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

тульская область

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Дарья Буймова

безопасность, тульская область, дмитрий миляев, министерство обороны рф (минобороны рф)