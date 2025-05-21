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Силы ПВО уничтожили 11 вражеских беспилотников над Орловской областью
Силы ПВО уничтожили 11 вражеских беспилотников над Орловской областью - РИА Новости, 21.05.2025
Силы ПВО уничтожили 11 вражеских беспилотников над Орловской областью
Одиннадцать вражеских БПЛА уничтожено ночью над Орловской областью, предварительно, повреждений и пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Клычков в... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T06:13:00+03:00
2025-05-21T06:13:00+03:00
2025-05-21T06:13:00+03:00
происшествия
орловская область
андрей клычков
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Одиннадцать вражеских БПЛА уничтожено ночью над Орловской областью, предварительно, повреждений и пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Клычков в Telegram-канале. "Противник продолжает провокации – ночью над Орловской областью уничтожено 11 вражеских БПЛА. По предварительной информации, повреждений и пострадавших нет, на местах происшествия ведутся оперативные проверки. Благодарим наших защитников за неустанную работу по охране региона!" - написал Клычков.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, орловская область, андрей клычков
Происшествия, Орловская область, Андрей Клычков
Силы ПВО уничтожили 11 вражеских беспилотников над Орловской областью
Губернатор Клычков: над Орловской областью уничтожили 11 вражеских БПЛА