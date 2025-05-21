https://ria.ru/20250521/pvo-2018165952.html

Силы ПВО уничтожили 11 вражеских беспилотников над Орловской областью

Силы ПВО уничтожили 11 вражеских беспилотников над Орловской областью - РИА Новости, 21.05.2025

Силы ПВО уничтожили 11 вражеских беспилотников над Орловской областью

Одиннадцать вражеских БПЛА уничтожено ночью над Орловской областью, предварительно, повреждений и пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Клычков в... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T06:13:00+03:00

2025-05-21T06:13:00+03:00

2025-05-21T06:13:00+03:00

происшествия

орловская область

андрей клычков

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Одиннадцать вражеских БПЛА уничтожено ночью над Орловской областью, предварительно, повреждений и пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Клычков в Telegram-канале. "Противник продолжает провокации – ночью над Орловской областью уничтожено 11 вражеских БПЛА. По предварительной информации, повреждений и пострадавших нет, на местах происшествия ведутся оперативные проверки. Благодарим наших защитников за неустанную работу по охране региона!" - написал Клычков.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

орловская область

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Дарья Буймова

происшествия, орловская область, андрей клычков