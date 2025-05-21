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Путин отметил участие священнослужителей в СВО - РИА Новости, 21.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
09:14 21.05.2025 (обновлено: 09:30 21.05.2025)
https://ria.ru/20250521/putiny-2018180452.html
Путин отметил участие священнослужителей в СВО
Путин отметил участие священнослужителей в СВО - РИА Новости, 21.05.2025
Путин отметил участие священнослужителей в СВО
Священнослужители практически всех традиционных конфессий России сегодня находятся в прямом смысле "на боевом посту", помогают тем, кто на линии боевого... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T09:14:00+03:00
2025-05-21T09:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
курск
курская область
сергей степашин
вооруженные силы украины
ассоциация юристов россии
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Священнослужители практически всех традиционных конфессий России сегодня находятся в прямом смысле "на боевом посту", помогают тем, кто на линии боевого соприкосновения, и тем, кто находится в тылу, и их поддержка востребована всегда, заявил президент России Владимир Путин.Глава государства 20 мая посетил Курск и встретился с волонтерами из Курской области и других регионов России, которые приехали после вторжения ВСУ помогать жителям. Один из участников этой встречи - настоятель Храма Успения пресвятой Богородицы города Курчатова Евгений Карачевцев - рассказал о своей работе и отметил, что поддержка священников будет необходима и в мирной жизни."Помощь священнослужителей всегда востребованна - и в мирное время, и в час тяжелых испытаний. Всегда. Хочу отметить, что священнослужители практически всех наших традиционных конфессий, в прямом смысле этого слова, на боевом посту. Они и на линии боевого соприкосновения - причем, повторяю, всех конфессий - оказывают помощь людям, и в тылу, подальше от боевых действий. И эта помощь в высшей степени востребованна", - подчеркнул Путин.Президент отметил, что знает о потерях среди священников на СВО."Спасибо. Я знаю, что, к сожалению, и потери есть среди священнослужителей", - сказал Путин.Ранее председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин сообщал, что в зоне проведения СВО погибли 11 священников.
https://ria.ru/20250521/putin-2018179505.html
https://ria.ru/20250521/pamyatniki-2018186221.html
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россия, владимир путин, курск, курская область, сергей степашин, вооруженные силы украины, ассоциация юристов россии
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Курск, Курская область, Сергей Степашин, Вооруженные силы Украины, Ассоциация юристов России
Путин отметил участие священнослужителей в СВО

Путин заявил, что знает о потерях среди священников в ходе операции на Украине

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Священнослужители практически всех традиционных конфессий России сегодня находятся в прямом смысле "на боевом посту", помогают тем, кто на линии боевого соприкосновения, и тем, кто находится в тылу, и их поддержка востребована всегда, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства 20 мая посетил Курск и встретился с волонтерами из Курской области и других регионов России, которые приехали после вторжения ВСУ помогать жителям. Один из участников этой встречи - настоятель Храма Успения пресвятой Богородицы города Курчатова Евгений Карачевцев - рассказал о своей работе и отметил, что поддержка священников будет необходима и в мирной жизни.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
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"Помощь священнослужителей всегда востребованна - и в мирное время, и в час тяжелых испытаний. Всегда. Хочу отметить, что священнослужители практически всех наших традиционных конфессий, в прямом смысле этого слова, на боевом посту. Они и на линии боевого соприкосновения - причем, повторяю, всех конфессий - оказывают помощь людям, и в тылу, подальше от боевых действий. И эта помощь в высшей степени востребованна", - подчеркнул Путин.
Президент отметил, что знает о потерях среди священников на СВО.
"Спасибо. Я знаю, что, к сожалению, и потери есть среди священнослужителей", - сказал Путин.
Ранее председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин сообщал, что в зоне проведения СВО погибли 11 священников.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ПутинКурскКурская областьСергей СтепашинВооруженные силы УкраиныАссоциация юристов России
 
 
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