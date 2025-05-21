Путин отметил участие священнослужителей в СВО
Путин заявил, что знает о потерях среди священников в ходе операции на Украине
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Священнослужители практически всех традиционных конфессий России сегодня находятся в прямом смысле "на боевом посту", помогают тем, кто на линии боевого соприкосновения, и тем, кто находится в тылу, и их поддержка востребована всегда, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства 20 мая посетил Курск и встретился с волонтерами из Курской области и других регионов России, которые приехали после вторжения ВСУ помогать жителям. Один из участников этой встречи - настоятель Храма Успения пресвятой Богородицы города Курчатова Евгений Карачевцев - рассказал о своей работе и отметил, что поддержка священников будет необходима и в мирной жизни.
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"Помощь священнослужителей всегда востребованна - и в мирное время, и в час тяжелых испытаний. Всегда. Хочу отметить, что священнослужители практически всех наших традиционных конфессий, в прямом смысле этого слова, на боевом посту. Они и на линии боевого соприкосновения - причем, повторяю, всех конфессий - оказывают помощь людям, и в тылу, подальше от боевых действий. И эта помощь в высшей степени востребованна", - подчеркнул Путин.
Президент отметил, что знает о потерях среди священников на СВО.
"Спасибо. Я знаю, что, к сожалению, и потери есть среди священнослужителей", - сказал Путин.
Ранее председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин сообщал, что в зоне проведения СВО погибли 11 священников.