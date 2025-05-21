https://ria.ru/20250521/putiny-2018180452.html

Путин отметил участие священнослужителей в СВО

Путин отметил участие священнослужителей в СВО - РИА Новости, 21.05.2025

Путин отметил участие священнослужителей в СВО

Священнослужители практически всех традиционных конфессий России сегодня находятся в прямом смысле "на боевом посту", помогают тем, кто на линии боевого... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T09:14:00+03:00

2025-05-21T09:14:00+03:00

2025-05-21T09:30:00+03:00

специальная военная операция на украине

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владимир путин

курск

курская область

сергей степашин

вооруженные силы украины

ассоциация юристов россии

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Священнослужители практически всех традиционных конфессий России сегодня находятся в прямом смысле "на боевом посту", помогают тем, кто на линии боевого соприкосновения, и тем, кто находится в тылу, и их поддержка востребована всегда, заявил президент России Владимир Путин.Глава государства 20 мая посетил Курск и встретился с волонтерами из Курской области и других регионов России, которые приехали после вторжения ВСУ помогать жителям. Один из участников этой встречи - настоятель Храма Успения пресвятой Богородицы города Курчатова Евгений Карачевцев - рассказал о своей работе и отметил, что поддержка священников будет необходима и в мирной жизни."Помощь священнослужителей всегда востребованна - и в мирное время, и в час тяжелых испытаний. Всегда. Хочу отметить, что священнослужители практически всех наших традиционных конфессий, в прямом смысле этого слова, на боевом посту. Они и на линии боевого соприкосновения - причем, повторяю, всех конфессий - оказывают помощь людям, и в тылу, подальше от боевых действий. И эта помощь в высшей степени востребованна", - подчеркнул Путин.Президент отметил, что знает о потерях среди священников на СВО."Спасибо. Я знаю, что, к сожалению, и потери есть среди священнослужителей", - сказал Путин.Ранее председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин сообщал, что в зоне проведения СВО погибли 11 священников.

https://ria.ru/20250521/putin-2018179505.html

https://ria.ru/20250521/pamyatniki-2018186221.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, владимир путин, курск, курская область, сергей степашин, вооруженные силы украины, ассоциация юристов россии