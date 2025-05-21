https://ria.ru/20250521/putiny-2018177081.html

Путин встретился с Хинштейном

Путин встретился с Хинштейном - РИА Новости, 21.05.2025

Путин встретился с Хинштейном

Президент России Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Курскую области встретился с врио губернатора региона Александром Хинштейном, сообщается на сайте... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T08:59:00+03:00

2025-05-21T08:59:00+03:00

2025-05-21T13:23:00+03:00

политика

курская область

владимир путин

александр хинштейн

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Курскую области встретился с врио губернатора региона Александром Хинштейном, сообщается на сайте Кремля."Состоялась также встреча главы государства с временно исполняющим обязанности губернатора Курской области Александром Хинштейном", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250521/kurskaya-2018178538.html

курская область

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Встреча Путина с врио губернатора Курской области Хинштейном Встреча Путина с врио губернатора Курской области Хинштейном 2025-05-21T08:59 true PT2M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, курская область, владимир путин, александр хинштейн