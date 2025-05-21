https://ria.ru/20250521/putiny-2018177081.html
Путин встретился с Хинштейном
Путин встретился с Хинштейном - РИА Новости, 21.05.2025
Путин встретился с Хинштейном
Президент России Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Курскую области встретился с врио губернатора региона Александром Хинштейном, сообщается на сайте... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T08:59:00+03:00
2025-05-21T08:59:00+03:00
2025-05-21T13:23:00+03:00
политика
курская область
владимир путин
александр хинштейн
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Курскую области встретился с врио губернатора региона Александром Хинштейном, сообщается на сайте Кремля."Состоялась также встреча главы государства с временно исполняющим обязанности губернатора Курской области Александром Хинштейном", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250521/kurskaya-2018178538.html
курская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Встреча Путина с врио губернатора Курской области Хинштейном
Встреча Путина с врио губернатора Курской области Хинштейном
2025-05-21T08:59
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PT2M09S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, курская область, владимир путин, александр хинштейн
Политика, Курская область, Владимир Путин, Александр Хинштейн
Путин встретился с Хинштейном
Путин встретился с врио главы Курской области Хинштейном