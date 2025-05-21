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В Курской области объявили шесть ракетных опасностей в день визита Путина
В Курской области объявили шесть ракетных опасностей в день визита Путина - РИА Новости, 21.05.2025
В Курской области объявили шесть ракетных опасностей в день визита Путина
Шесть ракетных опасностей было объявлено в день визита президента РФ Владимира Путина в Курскую область, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T20:13:00+03:00
2025-05-21T20:13:00+03:00
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КУРСК, 21 мая – РИА Новости. Шесть ракетных опасностей было объявлено в день визита президента РФ Владимира Путина в Курскую область, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. Накануне Путин с рабочей поездкой посетил Курскую область, где провел встречу с волонтерами, а также с главами муниципалитетов региона. "Президент вместе с нами - и для курян, конечно, это очень и очень много значит, несмотря на всю сложную обстановку, в которой мы живем. Вчера, например, в Курске было объявлено шесть ракетных опасностей", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.
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курская область, россия, курск, владимир путин, александр хинштейн, происшествия
Курская область, Россия, Курск, Владимир Путин, Александр Хинштейн, Происшествия
В Курской области объявили шесть ракетных опасностей в день визита Путина
Хинштейн: в Курске в день визита Путина объявили шесть ракетных опасностей