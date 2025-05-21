https://ria.ru/20250521/putin-2018301200.html
Путин вручит высшие государственные награды 22 мая
Путин вручит высшие государственные награды 22 мая - РИА Новости, 21.05.2025
Путин вручит высшие государственные награды 22 мая
Церемония вручения президентом России Владимиром Путиным высших государственных наград Российской Федерации состоится в четверг, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T17:26:00+03:00
2025-05-21T17:26:00+03:00
2025-05-21T17:26:00+03:00
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владимир путин
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Церемония вручения президентом России Владимиром Путиным высших государственных наград Российской Федерации состоится в четверг, сообщает пресс-служба Кремля. "Двадцать второго мая в Екатерининском зале Кремля состоится церемония вручения президентом высших государственных наград Российской Федерации. Среди более двадцати награждённых орденами, медалями и почётными званиями – военные, летчики-космонавты, представители общественных и религиозных организаций, государственные деятели, музыканты, журналисты, многодетные матери, работники сферы здравоохранения, культуры, образования, и промышленности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250521/putin-2018175293.html
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россия, владимир путин
Путин вручит высшие государственные награды 22 мая
Путин вручит высшие госнаграды в Екатерининском зале Кремля 22 мая
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Церемония вручения президентом России Владимиром Путиным высших государственных наград Российской Федерации состоится в четверг, сообщает пресс-служба Кремля.
"Двадцать второго мая в Екатерининском зале Кремля состоится церемония вручения президентом высших государственных наград Российской Федерации. Среди более двадцати награждённых орденами, медалями и почётными званиями – военные, летчики-космонавты, представители общественных и религиозных организаций, государственные деятели, музыканты, журналисты, многодетные матери, работники сферы здравоохранения, культуры, образования, и промышленности", - говорится в сообщении.