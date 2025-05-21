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Путин проведет совещание с членами правительства - РИА Новости, 21.05.2025
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15:04 21.05.2025 (обновлено: 15:09 21.05.2025)
https://ria.ru/20250521/putin-2018264864.html
Путин проведет совещание с членами правительства
Путин проведет совещание с членами правительства - РИА Новости, 21.05.2025
Путин проведет совещание с членами правительства
Президент России Владимир Путин в четверг по видеосвязи проведет совещание с членами правительства, обсудит механизмы поддержки инвестиционных проектов в... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T15:04:00+03:00
2025-05-21T15:09:00+03:00
владимир путин
экономика
россия
антон алиханов
максим решетников
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг по видеосвязи проведет совещание с членами правительства, обсудит механизмы поддержки инвестиционных проектов в промышленности, сообщает пресс-служба Кремля."Двадцать второго мая Путин в формате видеоконференцсвязи проведет совещание с членами правительства Российской Федерации. Основная тема обсуждения - О механизмах поддержки инвестиционных проектов в промышленности", - говорится в сообщении.Отмечается, что с докладами выступят глава Минпромторга Антон Алиханов и глава Минэкономразвития Максим Решетников. Кроме того, будут рассмотрены текущие вопросы.
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владимир путин, экономика, россия, антон алиханов, максим решетников, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Владимир Путин, Экономика, Россия, Антон Алиханов, Максим Решетников, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Путин проведет совещание с членами правительства

Путин обсудит с правительством поддержку инвестпроектов в промышленности

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг по видеосвязи проведет совещание с членами правительства, обсудит механизмы поддержки инвестиционных проектов в промышленности, сообщает пресс-служба Кремля.
"Двадцать второго мая Путин в формате видеоконференцсвязи проведет совещание с членами правительства Российской Федерации. Основная тема обсуждения - О механизмах поддержки инвестиционных проектов в промышленности", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с докладами выступят глава Минпромторга Антон Алиханов и глава Минэкономразвития Максим Решетников. Кроме того, будут рассмотрены текущие вопросы.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
Путин раскрыл, куда Россия должна направить свои инвестиции
18 марта, 16:04
 
Владимир ПутинЭкономикаРоссияАнтон АлихановМаксим РешетниковМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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