https://ria.ru/20250521/putin-2018264864.html

Путин проведет совещание с членами правительства

Путин проведет совещание с членами правительства - РИА Новости, 21.05.2025

Путин проведет совещание с членами правительства

Президент России Владимир Путин в четверг по видеосвязи проведет совещание с членами правительства, обсудит механизмы поддержки инвестиционных проектов в... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T15:04:00+03:00

2025-05-21T15:04:00+03:00

2025-05-21T15:09:00+03:00

владимир путин

экономика

россия

антон алиханов

максим решетников

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194984_0:28:3191:1823_1920x0_80_0_0_9b7e20df3b72486a61b77c1bdc086712.jpg

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг по видеосвязи проведет совещание с членами правительства, обсудит механизмы поддержки инвестиционных проектов в промышленности, сообщает пресс-служба Кремля."Двадцать второго мая Путин в формате видеоконференцсвязи проведет совещание с членами правительства Российской Федерации. Основная тема обсуждения - О механизмах поддержки инвестиционных проектов в промышленности", - говорится в сообщении.Отмечается, что с докладами выступят глава Минпромторга Антон Алиханов и глава Минэкономразвития Максим Решетников. Кроме того, будут рассмотрены текущие вопросы.

https://ria.ru/20250318/putin-2005744312.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, экономика, россия, антон алиханов, максим решетников, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)