Рейтинг@Mail.ru
Путин работает в Кремле после поездки в Курскую область - РИА Новости, 21.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:52 21.05.2025
https://ria.ru/20250521/putin-2018233446.html
Путин работает в Кремле после поездки в Курскую область
Путин работает в Кремле после поездки в Курскую область - РИА Новости, 21.05.2025
Путин работает в Кремле после поездки в Курскую область
Президент России Владимир Путин в среду работает в Кремле после поездки в Курскую область, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T12:52:00+03:00
2025-05-21T12:52:00+03:00
политика
россия
курская область
владимир путин
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947813790_0:92:3071:1819_1920x0_80_0_0_a1ed952ee31fbc698dffac5598eb95a2.jpg
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду работает в Кремле после поездки в Курскую область, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Сегодня Путин работает в Кремле. Вы знаете, что после Сириуса вчера президент посетил Курскую область. Информация об этом доступна. Сегодня рабочий день в Кремле достаточно спокойный. Встречи, внутренние разные совещания", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250521/putin-2018180583.html
россия
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947813790_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ea7ce840cca3c12f4efa5ddc990b5f82.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, курская область, владимир путин, дмитрий песков
Политика, Россия, Курская область, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Путин работает в Кремле после поездки в Курскую область

Песков: Путин в среду работает в Кремле после поездки в Курскую область

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду работает в Кремле после поездки в Курскую область, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сегодня Путин работает в Кремле. Вы знаете, что после Сириуса вчера президент посетил Курскую область. Информация об этом доступна. Сегодня рабочий день в Кремле достаточно спокойный. Встречи, внутренние разные совещания", - сказал Песков журналистам.
Путин на встрече с волонтерами в Курской области - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
Путин посетил Курскую область
Вчера, 09:14
 
ПолитикаРоссияКурская областьВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала