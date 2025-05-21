https://ria.ru/20250521/putin-2018233446.html
Путин работает в Кремле после поездки в Курскую область
Путин работает в Кремле после поездки в Курскую область - РИА Новости, 21.05.2025
Путин работает в Кремле после поездки в Курскую область
Президент России Владимир Путин в среду работает в Кремле после поездки в Курскую область, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T12:52:00+03:00
2025-05-21T12:52:00+03:00
2025-05-21T12:52:00+03:00
политика
россия
курская область
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду работает в Кремле после поездки в Курскую область, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Сегодня Путин работает в Кремле. Вы знаете, что после Сириуса вчера президент посетил Курскую область. Информация об этом доступна. Сегодня рабочий день в Кремле достаточно спокойный. Встречи, внутренние разные совещания", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250521/putin-2018180583.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, курская область, владимир путин, дмитрий песков
Политика, Россия, Курская область, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Путин работает в Кремле после поездки в Курскую область
Песков: Путин в среду работает в Кремле после поездки в Курскую область