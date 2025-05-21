https://ria.ru/20250521/putin-2018233446.html

Путин работает в Кремле после поездки в Курскую область

Путин работает в Кремле после поездки в Курскую область - РИА Новости, 21.05.2025

Путин работает в Кремле после поездки в Курскую область

Президент России Владимир Путин в среду работает в Кремле после поездки в Курскую область, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T12:52:00+03:00

2025-05-21T12:52:00+03:00

2025-05-21T12:52:00+03:00

политика

россия

курская область

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду работает в Кремле после поездки в Курскую область, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Сегодня Путин работает в Кремле. Вы знаете, что после Сириуса вчера президент посетил Курскую область. Информация об этом доступна. Сегодня рабочий день в Кремле достаточно спокойный. Встречи, внутренние разные совещания", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250521/putin-2018180583.html

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Ольга Фомченкова

политика, россия, курская область, владимир путин, дмитрий песков