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Путин встретится с главой "Роснано" - РИА Новости, 21.05.2025
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12:51 21.05.2025
https://ria.ru/20250521/putin-2018233132.html
Путин встретится с главой "Роснано"
Путин встретится с главой "Роснано" - РИА Новости, 21.05.2025
Путин встретится с главой "Роснано"
Президент России Владимир Путин в среду встретится с руководителем "Роснано" Сергеем Куликовым, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T12:51:00+03:00
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политика
россия
сергей куликов
дмитрий песков
владимир путин
роснано
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду встретится с руководителем "Роснано" Сергеем Куликовым, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Из публичного сегодня президент позанимается делами "Роснано", нашей госкорпорации... Сегодня обо всем Сергей Куликов, руководитель "Роснано", будет докладывать президенту", - сказал Песков журналистам. Он добавил, что в среду другие встречи у президента непубличные.
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политика, россия, сергей куликов, дмитрий песков, владимир путин, роснано
Политика, Россия, Сергей Куликов, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Роснано
Путин встретится с главой "Роснано"

Песков: Путин в среду встретится с главой "Роснано" Куликовым

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкРуководитель госкорпорации АО "Роснано" Сергей Куликов
Руководитель госкорпорации АО Роснано Сергей Куликов - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Руководитель госкорпорации АО "Роснано" Сергей Куликов. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду встретится с руководителем "Роснано" Сергеем Куликовым, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Из публичного сегодня президент позанимается делами "Роснано", нашей госкорпорации... Сегодня обо всем Сергей Куликов, руководитель "Роснано", будет докладывать президенту", - сказал Песков журналистам.
Он добавил, что в среду другие встречи у президента непубличные.
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ПолитикаРоссияСергей КуликовДмитрий ПесковВладимир ПутинРоснано
 
 
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