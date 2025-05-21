https://ria.ru/20250521/putin-2018233132.html
Путин встретится с главой "Роснано"
Путин встретится с главой "Роснано" - РИА Новости, 21.05.2025
Путин встретится с главой "Роснано"
Президент России Владимир Путин в среду встретится с руководителем "Роснано" Сергеем Куликовым, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T12:51:00+03:00
2025-05-21T12:51:00+03:00
2025-05-21T12:51:00+03:00
политика
россия
сергей куликов
дмитрий песков
владимир путин
роснано
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795479783_0:0:2978:1675_1920x0_80_0_0_98bb9f8dead950735494bfb92f3b6996.jpg
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду встретится с руководителем "Роснано" Сергеем Куликовым, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Из публичного сегодня президент позанимается делами "Роснано", нашей госкорпорации... Сегодня обо всем Сергей Куликов, руководитель "Роснано", будет докладывать президенту", - сказал Песков журналистам. Он добавил, что в среду другие встречи у президента непубличные.
https://ria.ru/20250111/rosnano-1993274153.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795479783_121:0:2852:2048_1920x0_80_0_0_848fd534ac6705b213ecf32d8977c646.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, сергей куликов, дмитрий песков, владимир путин, роснано
Политика, Россия, Сергей Куликов, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Роснано
Путин встретится с главой "Роснано"
Песков: Путин в среду встретится с главой "Роснано" Куликовым