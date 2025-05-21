https://ria.ru/20250521/putin-2018233132.html

Путин встретится с главой "Роснано"

Путин встретится с главой "Роснано" - РИА Новости, 21.05.2025

Путин встретится с главой "Роснано"

Президент России Владимир Путин в среду встретится с руководителем "Роснано" Сергеем Куликовым, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T12:51:00+03:00

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2025-05-21T12:51:00+03:00

политика

россия

сергей куликов

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владимир путин

роснано

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду встретится с руководителем "Роснано" Сергеем Куликовым, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Из публичного сегодня президент позанимается делами "Роснано", нашей госкорпорации... Сегодня обо всем Сергей Куликов, руководитель "Роснано", будет докладывать президенту", - сказал Песков журналистам. Он добавил, что в среду другие встречи у президента непубличные.

https://ria.ru/20250111/rosnano-1993274153.html

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политика, россия, сергей куликов, дмитрий песков, владимир путин, роснано