https://ria.ru/20250521/putin-2018214165.html

Путин поддержал расширение выплат на восстановление жилья в Курской области

Путин поддержал расширение выплат на восстановление жилья в Курской области - РИА Новости, 21.05.2025

Путин поддержал расширение выплат на восстановление жилья в Курской области

Президент России Владимир Путин поддержал предложение о выплатах на ремонт жилья в Курской области, пришедшего в негодность из-за невозможности добраться к нему РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T11:35:00+03:00

2025-05-21T11:35:00+03:00

2025-05-21T11:35:00+03:00

жилье

курская область

россия

владимир путин

вооруженные силы украины

общество

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал предложение о выплатах на ремонт жилья в Курской области, пришедшего в негодность из-за невозможности добраться к нему при обстрелах ВСУ, подчеркнув, что вопрос решен. Путин накануне с рабочей поездкой посетил Курскую область. Президент провел встречу с главами муниципалитетов региона. Главе государства доложили, что многие дома в регионе пришли в непригодность в зимний период из-за невозможности добраться до них в период боевых действий ВСУ. Главу государства попросили распространить на такое жилье выплату на ремонт из федерального бюджета в размере 9 тысяч рублей на квадратный метр. "Вопрос решен. Люди ведь не виноваты, что жилье пришло в негодность. Это не по их вине произошло. Поэтому, безусловно, нужно поддержать, так и сделаем. Решение принято", - сказал Путин на встрече.

https://ria.ru/20250521/putin-2018200183.html

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жилье, курская область, россия, владимир путин, вооруженные силы украины, общество