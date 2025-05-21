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Путин поддержал расширение выплат на восстановление жилья в Курской области - РИА Новости, 21.05.2025
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11:35 21.05.2025
https://ria.ru/20250521/putin-2018214165.html
Путин поддержал расширение выплат на восстановление жилья в Курской области
Путин поддержал расширение выплат на восстановление жилья в Курской области - РИА Новости, 21.05.2025
Путин поддержал расширение выплат на восстановление жилья в Курской области
Президент России Владимир Путин поддержал предложение о выплатах на ремонт жилья в Курской области, пришедшего в негодность из-за невозможности добраться к нему РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T11:35:00+03:00
2025-05-21T11:35:00+03:00
жилье
курская область
россия
владимир путин
вооруженные силы украины
общество
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал предложение о выплатах на ремонт жилья в Курской области, пришедшего в негодность из-за невозможности добраться к нему при обстрелах ВСУ, подчеркнув, что вопрос решен. Путин накануне с рабочей поездкой посетил Курскую область. Президент провел встречу с главами муниципалитетов региона. Главе государства доложили, что многие дома в регионе пришли в непригодность в зимний период из-за невозможности добраться до них в период боевых действий ВСУ. Главу государства попросили распространить на такое жилье выплату на ремонт из федерального бюджета в размере 9 тысяч рублей на квадратный метр. "Вопрос решен. Люди ведь не виноваты, что жилье пришло в негодность. Это не по их вине произошло. Поэтому, безусловно, нужно поддержать, так и сделаем. Решение принято", - сказал Путин на встрече.
https://ria.ru/20250521/putin-2018200183.html
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жилье, курская область, россия, владимир путин, вооруженные силы украины, общество
Жилье, Курская область, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Общество
Путин поддержал расширение выплат на восстановление жилья в Курской области

Путин: решение о расширении выплат на ремонт жилья в Курской области принято

© Фото : Мария Сухорукова, правительство Курской областиПрезидент России Владимир Путин во время встречи с представителями добровольческих организаций в Курской области
Президент России Владимир Путин во время встречи с представителями добровольческих организаций в Курской области - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© Фото : Мария Сухорукова, правительство Курской области
Президент России Владимир Путин во время встречи с представителями добровольческих организаций в Курской области
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал предложение о выплатах на ремонт жилья в Курской области, пришедшего в негодность из-за невозможности добраться к нему при обстрелах ВСУ, подчеркнув, что вопрос решен.
Путин накануне с рабочей поездкой посетил Курскую область. Президент провел встречу с главами муниципалитетов региона.
Президент России Владимир Путин во время встречи с представителями добровольческих организаций в Курской области - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
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Главе государства доложили, что многие дома в регионе пришли в непригодность в зимний период из-за невозможности добраться до них в период боевых действий ВСУ. Главу государства попросили распространить на такое жилье выплату на ремонт из федерального бюджета в размере 9 тысяч рублей на квадратный метр.
"Вопрос решен. Люди ведь не виноваты, что жилье пришло в негодность. Это не по их вине произошло. Поэтому, безусловно, нужно поддержать, так и сделаем. Решение принято", - сказал Путин на встрече.
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ЖильеКурская областьРоссияВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныОбщество
 
 
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