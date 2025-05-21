https://ria.ru/20250521/putin-2018206660.html
Путин поручил создать программу восстановления храмов в Курской области
Путин поручил создать программу восстановления храмов в Курской области - РИА Новости, 21.05.2025
Путин поручил создать программу восстановления храмов в Курской области
Президент России Владимир Путин поручил создать отдельную программу и представить предложения по восстановлению храмов в Курской области, пострадавших в... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T10:56:00+03:00
2025-05-21T10:56:00+03:00
2025-05-21T10:56:00+03:00
курская область
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил создать отдельную программу и представить предложения по восстановлению храмов в Курской области, пострадавших в результате вторжения ВСУ. Накануне, в ходе поездки в Курскую область, Путин встретился с главами муниципалитетов региона. На совещании президент сообщил, что противник превратил храмы в крепости, а а при освобождении зданиям был нанесен серьезный ущерб. "Тут попросил бы Александра Евсеевича (Хинштейна, врио губернатора Курской области - ред.) самым внимательным образом все проанализировать. И сделать просто отдельную программу, представить предложения по восстановлению не только самих основных зданий, но и хозяйства. Спокойно, ритмично, в плановом порядке мы это все сделаем. Я уверен, что это будет лучше, чем было", - сказал президент. В свою очередь Хинштейн сообщил, что на сегодня известно о повреждении 33 храмовых объектов на территории приграничья.
https://ria.ru/20250521/putin-2018194455.html
https://ria.ru/20250515/vsu-2017021269.html
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курская область, россия, владимир путин, вооруженные силы украины
Курская область, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Путин поручил создать программу восстановления храмов в Курской области
Путин поручил создать отдельную программу восстановления курских храмов