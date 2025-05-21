Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил создать программу восстановления храмов в Курской области - РИА Новости, 21.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:56 21.05.2025
https://ria.ru/20250521/putin-2018206660.html
Путин поручил создать программу восстановления храмов в Курской области
Путин поручил создать программу восстановления храмов в Курской области - РИА Новости, 21.05.2025
Путин поручил создать программу восстановления храмов в Курской области
Президент России Владимир Путин поручил создать отдельную программу и представить предложения по восстановлению храмов в Курской области, пострадавших в... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T10:56:00+03:00
2025-05-21T10:56:00+03:00
курская область
россия
владимир путин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018180243_0:7:940:536_1920x0_80_0_0_5aba3a24a06e17f13a61918c1be642ff.jpg
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил создать отдельную программу и представить предложения по восстановлению храмов в Курской области, пострадавших в результате вторжения ВСУ. Накануне, в ходе поездки в Курскую область, Путин встретился с главами муниципалитетов региона. На совещании президент сообщил, что противник превратил храмы в крепости, а а при освобождении зданиям был нанесен серьезный ущерб. "Тут попросил бы Александра Евсеевича (Хинштейна, врио губернатора Курской области - ред.) самым внимательным образом все проанализировать. И сделать просто отдельную программу, представить предложения по восстановлению не только самих основных зданий, но и хозяйства. Спокойно, ритмично, в плановом порядке мы это все сделаем. Я уверен, что это будет лучше, чем было", - сказал президент. В свою очередь Хинштейн сообщил, что на сегодня известно о повреждении 33 храмовых объектов на территории приграничья.
https://ria.ru/20250521/putin-2018194455.html
https://ria.ru/20250515/vsu-2017021269.html
курская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018180243_108:0:881:580_1920x0_80_0_0_4b4b484c0482b8e0f250b02de9de2533.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, россия, владимир путин, вооруженные силы украины
Курская область, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Путин поручил создать программу восстановления храмов в Курской области

Путин поручил создать отдельную программу восстановления курских храмов

© Фото : пресс-служба президента РоссииПрезидент России Владимир Путин во время встречи с представителями добровольческих организаций в Курской области
Президент России Владимир Путин во время встречи с представителями добровольческих организаций в Курской области - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© Фото : пресс-служба президента России
Президент России Владимир Путин во время встречи с представителями добровольческих организаций в Курской области
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил создать отдельную программу и представить предложения по восстановлению храмов в Курской области, пострадавших в результате вторжения ВСУ.
Накануне, в ходе поездки в Курскую область, Путин встретился с главами муниципалитетов региона. На совещании президент сообщил, что противник превратил храмы в крепости, а а при освобождении зданиям был нанесен серьезный ущерб.
Президент России Владимир Путин во время встречи с представителями добровольческих организаций в Курской области - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
Путин рассказал об ущербе, нанесенном ВСУ курским храмам
Вчера, 09:56
"Тут попросил бы Александра Евсеевича (Хинштейна, врио губернатора Курской области - ред.) самым внимательным образом все проанализировать. И сделать просто отдельную программу, представить предложения по восстановлению не только самих основных зданий, но и хозяйства. Спокойно, ритмично, в плановом порядке мы это все сделаем. Я уверен, что это будет лучше, чем было", - сказал президент.
В свою очередь Хинштейн сообщил, что на сегодня известно о повреждении 33 храмовых объектов на территории приграничья.
Церковь Илии Пророка в освобожденной Судже - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
В освобожденных от ВСУ храмах Курской области священники отслужили молебны
15 мая, 06:16
 
Курская областьРоссияВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала