https://ria.ru/20250521/putin-2018205361.html
Опыт Курской области важен в создании системы учета гумпомощи, заявил Путин
Опыт Курской области важен в создании системы учета гумпомощи, заявил Путин - РИА Новости, 21.05.2025
Опыт Курской области важен в создании системы учета гумпомощи, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин поручил обобщить и использовать опыт Курской области по созданию системы учета гуманитарной помощи. РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T10:49:00+03:00
2025-05-21T10:49:00+03:00
2025-05-21T10:51:00+03:00
здоровье - общество
россия
курская область
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018180242_0:51:940:580_1920x0_80_0_0_2b6730565b8a95ae709af144ea3d8c43.jpg
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил обобщить и использовать опыт Курской области по созданию системы учета гуманитарной помощи. Глава государства накануне посетил Курскую область и провел совещание с руководителями муниципалитетов региона. В ходе встречи исполнительный директор Совета муниципальных образований региона Владислав Шелест рассказал Путину о создании системы полного учета гуманитарных грузов. Программа позволила вывести всю гуманитарную помощь в "чистое юридическое поле" и отслеживать весь ее путь, пояснил Шелест. Участник мероприятия предложил Путину взять опыт региона на вооружение и использовать его там, где он может пригодиться. Президент РФ поддержал идею. "Конечно, надо обобщить все, что у вас получилось, получилось хорошо и эффективно работает, обобщить и использовать в тех случаях, которые востребуют такую систему организации работы", - ответил Путин, отметив, что информация будет передана в администрацию президента и в правительство РФ.
https://ria.ru/20250521/khinshteyn-2018199307.html
https://ria.ru/20250521/putin-2018200183.html
россия
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018180242_84:0:857:580_1920x0_80_0_0_9852831f0cb61ad5c8a4cabe401e3988.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, россия, курская область, владимир путин
Здоровье - Общество, Россия, Курская область, Владимир Путин
Опыт Курской области важен в создании системы учета гумпомощи, заявил Путин
Путин поручил обобщить опыт Курской области по созданию системы учета гумпомощи