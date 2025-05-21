https://ria.ru/20250521/putin-2018205361.html

Опыт Курской области важен в создании системы учета гумпомощи, заявил Путин

Опыт Курской области важен в создании системы учета гумпомощи, заявил Путин - РИА Новости, 21.05.2025

Опыт Курской области важен в создании системы учета гумпомощи, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин поручил обобщить и использовать опыт Курской области по созданию системы учета гуманитарной помощи. РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T10:49:00+03:00

2025-05-21T10:49:00+03:00

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здоровье - общество

россия

курская область

владимир путин

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил обобщить и использовать опыт Курской области по созданию системы учета гуманитарной помощи. Глава государства накануне посетил Курскую область и провел совещание с руководителями муниципалитетов региона. В ходе встречи исполнительный директор Совета муниципальных образований региона Владислав Шелест рассказал Путину о создании системы полного учета гуманитарных грузов. Программа позволила вывести всю гуманитарную помощь в "чистое юридическое поле" и отслеживать весь ее путь, пояснил Шелест. Участник мероприятия предложил Путину взять опыт региона на вооружение и использовать его там, где он может пригодиться. Президент РФ поддержал идею. "Конечно, надо обобщить все, что у вас получилось, получилось хорошо и эффективно работает, обобщить и использовать в тех случаях, которые востребуют такую систему организации работы", - ответил Путин, отметив, что информация будет передана в администрацию президента и в правительство РФ.

https://ria.ru/20250521/khinshteyn-2018199307.html

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здоровье - общество, россия, курская область, владимир путин