https://ria.ru/20250521/putin-2018205058.html

Путин наградил чиновника, вывозившего курян из-под обстрелов

Путин наградил чиновника, вывозившего курян из-под обстрелов - РИА Новости, 21.05.2025

Путин наградил чиновника, вывозившего курян из-под обстрелов

Президент РФ Владимир Путин в ходе поездки в Курскую область вручил награду победителю премии "Служение", главе администрации Гирьянского сельсовета Беловского... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T10:48:00+03:00

2025-05-21T10:48:00+03:00

2025-05-21T10:48:00+03:00

общество

курская область

россия

беловский район

владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе поездки в Курскую область вручил награду победителю премии "Служение", главе администрации Гирьянского сельсовета Беловского района Курской области Юрию Польскому, который вывозил жителей из-под обстрелов ВСУ. Во вторник Путин с рабочей поездкой посетил Курскую область. Президент провел встречу с главами муниципалитетов региона. "И я имел удовольствие вручать вашим коллегам соответствующий приз в номинации "Мужество и героизм - на благо служения Родине". И всем вручил, кроме победителя, потому что он приболел, но сегодня он здесь", - сказал Путин на встрече. Глава государства передал лауреату статуэтку и поздравил его. В Москве в Национальном центре "Россия" 21 апреля прошла церемония награждения победителей и лауреатов второй Всероссийской муниципальной премии "Служение". Премия проводится по поручению президента и присуждается выдающимся представителям муниципального сообщества за особый вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни граждан. В администрации Белявского района 22 апреля сообщили, что в августе 2024 года во время обстрелов ВСУ Польской помогал людям эвакуироваться, вывозил раненых. По его инициативе в селе была создана добровольная дружина. Также мужчина запустил чат "Односельчане", ставший каналом экстренной связи и моральной поддержки.

https://ria.ru/20250521/nagrada-2018200608.html

https://ria.ru/20250521/putin-2018200183.html

курская область

россия

беловский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, курская область, россия, беловский район, владимир путин, вооруженные силы украины