Рейтинг@Mail.ru
Путин наградил чиновника, вывозившего курян из-под обстрелов - РИА Новости, 21.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:48 21.05.2025
https://ria.ru/20250521/putin-2018205058.html
Путин наградил чиновника, вывозившего курян из-под обстрелов
Путин наградил чиновника, вывозившего курян из-под обстрелов - РИА Новости, 21.05.2025
Путин наградил чиновника, вывозившего курян из-под обстрелов
Президент РФ Владимир Путин в ходе поездки в Курскую область вручил награду победителю премии "Служение", главе администрации Гирьянского сельсовета Беловского... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T10:48:00+03:00
2025-05-21T10:48:00+03:00
общество
курская область
россия
беловский район
владимир путин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0f/2017074039_0:148:3007:1839_1920x0_80_0_0_642f7b1dca17d7079f45fd9adb2d1903.jpg
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе поездки в Курскую область вручил награду победителю премии "Служение", главе администрации Гирьянского сельсовета Беловского района Курской области Юрию Польскому, который вывозил жителей из-под обстрелов ВСУ. Во вторник Путин с рабочей поездкой посетил Курскую область. Президент провел встречу с главами муниципалитетов региона. "И я имел удовольствие вручать вашим коллегам соответствующий приз в номинации "Мужество и героизм - на благо служения Родине". И всем вручил, кроме победителя, потому что он приболел, но сегодня он здесь", - сказал Путин на встрече. Глава государства передал лауреату статуэтку и поздравил его. В Москве в Национальном центре "Россия" 21 апреля прошла церемония награждения победителей и лауреатов второй Всероссийской муниципальной премии "Служение". Премия проводится по поручению президента и присуждается выдающимся представителям муниципального сообщества за особый вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни граждан. В администрации Белявского района 22 апреля сообщили, что в августе 2024 года во время обстрелов ВСУ Польской помогал людям эвакуироваться, вывозил раненых. По его инициативе в селе была создана добровольная дружина. Также мужчина запустил чат "Односельчане", ставший каналом экстренной связи и моральной поддержки.
https://ria.ru/20250521/nagrada-2018200608.html
https://ria.ru/20250521/putin-2018200183.html
курская область
россия
беловский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0f/2017074039_72:0:2803:2048_1920x0_80_0_0_0579563f15b84dc21431c3e090aa886f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, курская область, россия, беловский район, владимир путин, вооруженные силы украины
Общество, Курская область, Россия, Беловский район, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Путин наградил чиновника, вывозившего курян из-под обстрелов

Путин наградил главу сельсовета Польского, вывозившего курян из-под обстрелов

© РИА Новости / POOLПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости / POOL
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе поездки в Курскую область вручил награду победителю премии "Служение", главе администрации Гирьянского сельсовета Беловского района Курской области Юрию Польскому, который вывозил жителей из-под обстрелов ВСУ.
Во вторник Путин с рабочей поездкой посетил Курскую область. Президент провел встречу с главами муниципалитетов региона.
Президент России Владимир Путин во время встречи с представителями добровольческих организаций в Курской области - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
Участвующих в нормализации ситуации в Курской области представят к наградам
Вчера, 10:25
"И я имел удовольствие вручать вашим коллегам соответствующий приз в номинации "Мужество и героизм - на благо служения Родине". И всем вручил, кроме победителя, потому что он приболел, но сегодня он здесь", - сказал Путин на встрече.
Глава государства передал лауреату статуэтку и поздравил его.
В Москве в Национальном центре "Россия" 21 апреля прошла церемония награждения победителей и лауреатов второй Всероссийской муниципальной премии "Служение". Премия проводится по поручению президента и присуждается выдающимся представителям муниципального сообщества за особый вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни граждан.
В администрации Белявского района 22 апреля сообщили, что в августе 2024 года во время обстрелов ВСУ Польской помогал людям эвакуироваться, вывозил раненых. По его инициативе в селе была создана добровольная дружина. Также мужчина запустил чат "Односельчане", ставший каналом экстренной связи и моральной поддержки.
Президент России Владимир Путин во время встречи с представителями добровольческих организаций в Курской области - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
Путин объяснил, почему лично приехал в Курскую область
Вчера, 10:25
 
ОбществоКурская областьРоссияБеловский районВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала