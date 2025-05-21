https://ria.ru/20250521/putin-2018204195.html

Путин ответил на вопрос, когда жители курского приграничья вернутся домой

Путин ответил на вопрос, когда жители курского приграничья вернутся домой - РИА Новости, 21.05.2025

Путин ответил на вопрос, когда жители курского приграничья вернутся домой

Президент России Владимир Путин, говоря о возвращении жителей курского приграничья в свои дома, подчеркнул, что "так и будет", но сначала нужно обеспечить... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T10:44:00+03:00

2025-05-21T10:44:00+03:00

2025-05-21T11:21:00+03:00

россия

курская область

москва

владимир путин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о возвращении жителей курского приграничья в свои дома, подчеркнул, что "так и будет", но сначала нужно обеспечить безопасность, прежде всего разминирование территорий населенных пунктов. Глава государства во вторник с рабочей поездкой посетил Курскую область. Президент провел встречу с главами муниципалитетов региона. Одна из участниц встречи отметила, что некоторые семьи из курского приграничья еще не приняли решение о приобретении или строительстве нового жилья в другом месте, многие хотели бы вернуться домой, на свою землю. "Так и будет. Тоже об этом говорили: и в Москве говорили об этом, и сегодня тоже в Курске. Нужно обеспечить безопасность, а это прежде всего связано с разминированием территорий. И, конечно, прежде всего, это территории населенных пунктов - и городов, и поселков", - отреагировал Путин. Президент добавил, что для этого предстоит увеличить группировку саперов и МЧС по-максимуму и сделать это как можно быстрее.Он также напомнил о решении сохранять выплату в 65 тысяч рублей жителям до тех пор, пока они не вернутся в свои дома."Мы договорились когда-то о том, что они будут выплачиваться до освобождения приграничья Курской области от противника. Уже там никого нет в приграничье, но вернуться туда пока нельзя до полного разминирования. Поэтому деньги люди продолжат получать до тех пор, пока они не смогут вернуться", - отметил Путин.

https://ria.ru/20250516/razminirovanie-2017257134.html

https://ria.ru/20250516/khusnullin-2017247124.html

россия

курская область

москва

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россия, курская область, москва, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)