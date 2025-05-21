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NYT пришла к неожиданному выводу после разговора Путина и Трампа
NYT пришла к неожиданному выводу после разговора Путина и Трампа - РИА Новости, 21.05.2025
NYT пришла к неожиданному выводу после разговора Путина и Трампа
Американская газета The New Tork Times назвала разговор президента Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа победой российского лидера. РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T10:30:00+03:00
2025-05-21T10:30:00+03:00
2025-05-21T19:28:00+03:00
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Американская газета The New Tork Times назвала разговор президента Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа победой российского лидера."После телефонного разговора с Путиным в понедельник президент Трамп заявил, что приветствует прямые мирные переговоры между Украиной и Россией, фактически окончательно отказавшись от своего предыдущего обещания быстро положить конец конфликту", — написал автор материала, назвав при этом состоявшийся между двумя лидерами разговор успехом для Путина.Отмечается, что твердая позиция российского президента по условиям прекращения огня выдержала давление не только со стороны Украины и Евросоюза, но и со стороны США.В понедельник российский лидер Владимир Путин и глава Белого дома Трамп провели телефонные переговоры. Беседа продолжалась более двух часов. Путин отметил готовность Москвы работать совместно с Киевом над меморандумом, включающим и прекращение огня. Трамп после разговора заявил, что не будет вводить новые санкции против России, так как есть шанс на урегулирование украинского конфликта.
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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, украина, в мире, россия, сша, дональд трамп, владимир путин
Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, Украина, В мире, Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Путин
NYT пришла к неожиданному выводу после разговора Путина и Трампа
NYT: Путин одержал дипломатическую победу в разговоре с Трампом