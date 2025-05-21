https://ria.ru/20250521/putin-2018202013.html

NYT пришла к неожиданному выводу после разговора Путина и Трампа

NYT пришла к неожиданному выводу после разговора Путина и Трампа - РИА Новости, 21.05.2025

NYT пришла к неожиданному выводу после разговора Путина и Трампа

Американская газета The New Tork Times назвала разговор президента Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа победой российского лидера. РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T10:30:00+03:00

2025-05-21T10:30:00+03:00

2025-05-21T19:28:00+03:00

переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

украина

в мире

россия

сша

дональд трамп

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152468/26/1524682643_0:0:3196:1797_1920x0_80_0_0_437b510712e8966f18ff64c310ef5552.jpg

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Американская газета The New Tork Times назвала разговор президента Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа победой российского лидера."После телефонного разговора с Путиным в понедельник президент Трамп заявил, что приветствует прямые мирные переговоры между Украиной и Россией, фактически окончательно отказавшись от своего предыдущего обещания быстро положить конец конфликту", — написал автор материала, назвав при этом состоявшийся между двумя лидерами разговор успехом для Путина.Отмечается, что твердая позиция российского президента по условиям прекращения огня выдержала давление не только со стороны Украины и Евросоюза, но и со стороны США.В понедельник российский лидер Владимир Путин и глава Белого дома Трамп провели телефонные переговоры. Беседа продолжалась более двух часов. Путин отметил готовность Москвы работать совместно с Киевом над меморандумом, включающим и прекращение огня. Трамп после разговора заявил, что не будет вводить новые санкции против России, так как есть шанс на урегулирование украинского конфликта.

https://ria.ru/20250521/ukraina-2018186695.html

https://ria.ru/20250521/kallas-2018177299.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, украина, в мире, россия, сша, дональд трамп, владимир путин