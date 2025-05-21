https://ria.ru/20250521/putin-2018200183.html

Путин объяснил, почему лично приехал в Курскую область

Путин объяснил, почему лично приехал в Курскую область - РИА Новости, 21.05.2025

Путин объяснил, почему лично приехал в Курскую область

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что приехал в Курскую область, потому что хотел лично увидеть и послушать глав муниципалитетов региона, так как с места... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T10:25:00+03:00

2025-05-21T10:25:00+03:00

2025-05-21T10:25:00+03:00

политика

курская область

владимир путин

россия

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что приехал в Курскую область, потому что хотел лично увидеть и послушать глав муниципалитетов региона, так как с места виднее. Путин накануне с рабочей поездкой посетил Курскую область. Президент провел встречу с главами муниципалитетов региона. На встрече он рассказал, что обладает всей информацией по ситуации в Курской области, так как ему докладывает правительство, а также военные и спецслужбы. "В принципе для работы этого достаточно. Но мне хотелось вас увидеть", - сказал президент. Участники встречи поблагодарили Путина долгими аплодисментами. "Увидеть, послушать, потому что с места виднее", - пояснил президент.

https://ria.ru/20250521/khinshteyn-2018199307.html

курская область

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Варвара Скокшина

политика, курская область, владимир путин, россия