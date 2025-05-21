https://ria.ru/20250521/putin-2018200183.html
Путин объяснил, почему лично приехал в Курскую область
Путин объяснил, почему лично приехал в Курскую область - РИА Новости, 21.05.2025
Путин объяснил, почему лично приехал в Курскую область
Президент РФ Владимир Путин рассказал, что приехал в Курскую область, потому что хотел лично увидеть и послушать глав муниципалитетов региона, так как с места... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T10:25:00+03:00
2025-05-21T10:25:00+03:00
2025-05-21T10:25:00+03:00
политика
курская область
владимир путин
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018180242_0:51:940:580_1920x0_80_0_0_2b6730565b8a95ae709af144ea3d8c43.jpg
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что приехал в Курскую область, потому что хотел лично увидеть и послушать глав муниципалитетов региона, так как с места виднее. Путин накануне с рабочей поездкой посетил Курскую область. Президент провел встречу с главами муниципалитетов региона. На встрече он рассказал, что обладает всей информацией по ситуации в Курской области, так как ему докладывает правительство, а также военные и спецслужбы. "В принципе для работы этого достаточно. Но мне хотелось вас увидеть", - сказал президент. Участники встречи поблагодарили Путина долгими аплодисментами. "Увидеть, послушать, потому что с места виднее", - пояснил президент.
https://ria.ru/20250521/khinshteyn-2018199307.html
курская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018180242_84:0:857:580_1920x0_80_0_0_9852831f0cb61ad5c8a4cabe401e3988.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, курская область, владимир путин, россия
Политика, Курская область, Владимир Путин, Россия
Путин объяснил, почему лично приехал в Курскую область
Путин заявил, что хотел лично увидеть глав муниципалитетов Курской области