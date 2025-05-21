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Путин объяснил, почему лично приехал в Курскую область - РИА Новости, 21.05.2025
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10:25 21.05.2025
https://ria.ru/20250521/putin-2018200183.html
Путин объяснил, почему лично приехал в Курскую область
Путин объяснил, почему лично приехал в Курскую область - РИА Новости, 21.05.2025
Путин объяснил, почему лично приехал в Курскую область
Президент РФ Владимир Путин рассказал, что приехал в Курскую область, потому что хотел лично увидеть и послушать глав муниципалитетов региона, так как с места... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T10:25:00+03:00
2025-05-21T10:25:00+03:00
политика
курская область
владимир путин
россия
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что приехал в Курскую область, потому что хотел лично увидеть и послушать глав муниципалитетов региона, так как с места виднее. Путин накануне с рабочей поездкой посетил Курскую область. Президент провел встречу с главами муниципалитетов региона. На встрече он рассказал, что обладает всей информацией по ситуации в Курской области, так как ему докладывает правительство, а также военные и спецслужбы. "В принципе для работы этого достаточно. Но мне хотелось вас увидеть", - сказал президент. Участники встречи поблагодарили Путина долгими аплодисментами. "Увидеть, послушать, потому что с места виднее", - пояснил президент.
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политика, курская область, владимир путин, россия
Политика, Курская область, Владимир Путин, Россия
Путин объяснил, почему лично приехал в Курскую область

Путин заявил, что хотел лично увидеть глав муниципалитетов Курской области

© Фото : пресс-служба президента РоссииПрезидент России Владимир Путин во время встречи с представителями добровольческих организаций в Курской области
Президент России Владимир Путин во время встречи с представителями добровольческих организаций в Курской области - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© Фото : пресс-служба президента России
Президент России Владимир Путин во время встречи с представителями добровольческих организаций в Курской области
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что приехал в Курскую область, потому что хотел лично увидеть и послушать глав муниципалитетов региона, так как с места виднее.
Путин накануне с рабочей поездкой посетил Курскую область. Президент провел встречу с главами муниципалитетов региона. На встрече он рассказал, что обладает всей информацией по ситуации в Курской области, так как ему докладывает правительство, а также военные и спецслужбы.
«
"В принципе для работы этого достаточно. Но мне хотелось вас увидеть", - сказал президент.
Участники встречи поблагодарили Путина долгими аплодисментами.
"Увидеть, послушать, потому что с места виднее", - пояснил президент.
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