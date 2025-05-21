https://ria.ru/20250521/putin-2018200003.html

Путин поблагодарил курские власти за работу

Путин поблагодарил курские власти за работу - РИА Новости, 21.05.2025

Путин поблагодарил курские власти за работу

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил местные власти Курской области и отметил, что они не ждали указаний, а работали, не разбежались, были рядом с людьми,... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T10:22:00+03:00

2025-05-21T10:22:00+03:00

2025-05-21T11:06:00+03:00

политика

владимир путин

курская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0d/2016758533_0:332:3051:2048_1920x0_80_0_0_441fcb23a254fb56a429a696adc3fbe9.jpg

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил местные власти Курской области и отметил, что они не ждали указаний, а работали, не разбежались, были рядом с людьми, выполняли свой долг.Путин во вторник с рабочей поездкой посетил Курскую область. Президент провел встречу с главами муниципалитетов региона. Путин рассказал, что приехал, потому что хотел лично увидеть их."Но не только увидеть, а поблагодарить вас за то, что вы делали и продолжаете делать", - сказал Путин.Президент отметил работу руководителей муниципалитетов и их личное присутствие рядом с людьми."И что очень важно - вы не ждали указаний. Одного не было, второго не было, какие-то структуры куда-то исчезли, а вы были на месте, не разбежались, не побежали. Были рядом с людьми, работали, выполняли свой долг", - отметил президент."У вас получилось", - добавил Путин. Участники встречи поблагодарили президента аплодисментами.Президент особо отметил, что это тот случай, "когда практически каждого можно поблагодарить"."Вы ближе всего к людям… Чем выше - тем больше помощников, дальше от людей, всегда там по справкам, по информации. А вот когда "глаза в глаза", напрямую каждый день сталкиваешься с проблемами...", - сказал президент.

https://ria.ru/20250521/hinshtejn-2018196122.html

https://ria.ru/20250521/putin-2018200183.html

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, владимир путин, курская область