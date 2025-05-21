https://ria.ru/20250521/putin-2018200003.html
Путин поблагодарил курские власти за работу
Путин поблагодарил курские власти за работу - РИА Новости, 21.05.2025
Путин поблагодарил курские власти за работу
Президент РФ Владимир Путин поблагодарил местные власти Курской области и отметил, что они не ждали указаний, а работали, не разбежались, были рядом с людьми,... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T10:22:00+03:00
2025-05-21T10:22:00+03:00
2025-05-21T11:06:00+03:00
политика
владимир путин
курская область
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил местные власти Курской области и отметил, что они не ждали указаний, а работали, не разбежались, были рядом с людьми, выполняли свой долг.Путин во вторник с рабочей поездкой посетил Курскую область. Президент провел встречу с главами муниципалитетов региона. Путин рассказал, что приехал, потому что хотел лично увидеть их."Но не только увидеть, а поблагодарить вас за то, что вы делали и продолжаете делать", - сказал Путин.Президент отметил работу руководителей муниципалитетов и их личное присутствие рядом с людьми."И что очень важно - вы не ждали указаний. Одного не было, второго не было, какие-то структуры куда-то исчезли, а вы были на месте, не разбежались, не побежали. Были рядом с людьми, работали, выполняли свой долг", - отметил президент."У вас получилось", - добавил Путин. Участники встречи поблагодарили президента аплодисментами.Президент особо отметил, что это тот случай, "когда практически каждого можно поблагодарить"."Вы ближе всего к людям… Чем выше - тем больше помощников, дальше от людей, всегда там по справкам, по информации. А вот когда "глаза в глаза", напрямую каждый день сталкиваешься с проблемами...", - сказал президент.
https://ria.ru/20250521/hinshtejn-2018196122.html
https://ria.ru/20250521/putin-2018200183.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир путин, курская область
Политика, Владимир Путин, Курская область
Путин поблагодарил курские власти за работу
Путин заявил, что курские власти не разбежались, а выполняли свой долг
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил местные власти Курской области и отметил, что они не ждали указаний, а работали, не разбежались, были рядом с людьми, выполняли свой долг.
Путин во вторник с рабочей поездкой посетил Курскую область. Президент провел встречу с главами муниципалитетов региона. Путин рассказал, что приехал, потому что хотел лично увидеть их.
"Но не только увидеть, а поблагодарить вас за то, что вы делали и продолжаете делать", - сказал Путин.
Президент отметил работу руководителей муниципалитетов и их личное присутствие рядом с людьми.
«
"И что очень важно - вы не ждали указаний. Одного не было, второго не было, какие-то структуры куда-то исчезли, а вы были на месте, не разбежались, не побежали. Были рядом с людьми, работали, выполняли свой долг", - отметил президент.
"У вас получилось", - добавил Путин. Участники встречи поблагодарили президента аплодисментами.
Президент особо отметил, что это тот случай, "когда практически каждого можно поблагодарить".
"Вы ближе всего к людям… Чем выше - тем больше помощников, дальше от людей, всегда там по справкам, по информации. А вот когда "глаза в глаза", напрямую каждый день сталкиваешься с проблемами...", - сказал президент.