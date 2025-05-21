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Путин обладает всей информацией по ситуации в Курской области - РИА Новости, 21.05.2025
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10:14 21.05.2025 (обновлено: 10:20 21.05.2025)
https://ria.ru/20250521/putin-2018197389.html
Путин обладает всей информацией по ситуации в Курской области
Путин обладает всей информацией по ситуации в Курской области - РИА Новости, 21.05.2025
Путин обладает всей информацией по ситуации в Курской области
Президент РФ Владимир Путин заявил, что обладает всей информацией по ситуации в Курской области. РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T10:14:00+03:00
2025-05-21T10:20:00+03:00
курская область
здоровье - общество
россия
суджа
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что обладает всей информацией по ситуации в Курской области.Путин во вторник с рабочей поездкой посетил Курскую область. Президент провел встречу с главами муниципалитетов региона."Конечно, вся информация у меня есть: правительство мне докладывает, военные докладывают, спецслужбы докладывают", - сказал президент на встрече.В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого были освобождены город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов, среди которых - Гуево и Олешня. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 75 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны.Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.
https://ria.ru/20250518/vsu-2017665597.html
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курская область
россия
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курская область, здоровье - общество, россия, суджа, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Курская область, Здоровье - Общество, Россия, Суджа, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
Путин обладает всей информацией по ситуации в Курской области

Путина постоянно информируют о ситуации в Курской области

© Фото : пресс-служба президента РоссииПрезидент России Владимир Путин во время встречи с представителями добровольческих организаций в Курской области
Президент России Владимир Путин во время встречи с представителями добровольческих организаций в Курской области - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© Фото : пресс-служба президента России
Президент России Владимир Путин во время встречи с представителями добровольческих организаций в Курской области
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что обладает всей информацией по ситуации в Курской области.
Путин во вторник с рабочей поездкой посетил Курскую область. Президент провел встречу с главами муниципалитетов региона.
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"Конечно, вся информация у меня есть: правительство мне докладывает, военные докладывают, спецслужбы докладывают", - сказал президент на встрече.
В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого были освобождены город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов, среди которых - Гуево и Олешня. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 75 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.
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Курская областьЗдоровье - ОбществоРоссияСуджаВалерий ГерасимовВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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