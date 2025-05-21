https://ria.ru/20250521/putin-2018197389.html

Путин обладает всей информацией по ситуации в Курской области

Путин обладает всей информацией по ситуации в Курской области - РИА Новости, 21.05.2025

Путин обладает всей информацией по ситуации в Курской области

Президент РФ Владимир Путин заявил, что обладает всей информацией по ситуации в Курской области. РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T10:14:00+03:00

2025-05-21T10:14:00+03:00

2025-05-21T10:20:00+03:00

курская область

здоровье - общество

россия

суджа

валерий герасимов

владимир путин

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что обладает всей информацией по ситуации в Курской области.Путин во вторник с рабочей поездкой посетил Курскую область. Президент провел встречу с главами муниципалитетов региона."Конечно, вся информация у меня есть: правительство мне докладывает, военные докладывают, спецслужбы докладывают", - сказал президент на встрече.В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого были освобождены город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов, среди которых - Гуево и Олешня. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 75 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны.Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.

https://ria.ru/20250518/vsu-2017665597.html

https://ria.ru/20250520/vsu-2017974107.html

курская область

россия

суджа

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курская область, здоровье - общество, россия, суджа, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)