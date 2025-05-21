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Путин предложил Хинштейну поговорить в машине - РИА Новости, 21.05.2025
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09:58 21.05.2025
https://ria.ru/20250521/putin-2018194954.html
Путин предложил Хинштейну поговорить в машине
Путин предложил Хинштейну поговорить в машине - РИА Новости, 21.05.2025
Путин предложил Хинштейну поговорить в машине
Президент РФ Владимир Путин предложил врио губернатора Курской области Александру Хинштейну часть рабочих вопросов по ситуации в регионе обсудить в его машине. РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T09:58:00+03:00
2025-05-21T09:58:00+03:00
политика
россия
курская область
курск
владимир путин
александр хинштейн
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил врио губернатора Курской области Александру Хинштейну часть рабочих вопросов по ситуации в регионе обсудить в его машине. Встреча состоялась 20 мая в Курске. "Знаю, что у Вас и других вопросов много. Собирайтесь и садитесь ко мне в машину. По дороге поговорим", - сказал Путин.
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политика, россия, курская область, курск, владимир путин, александр хинштейн
Политика, Россия, Курская область, Курск, Владимир Путин, Александр Хинштейн
Путин предложил Хинштейну поговорить в машине

Путин предложил Хинштейну часть рабочих вопросов обсудить в машине

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил врио губернатора Курской области Александру Хинштейну часть рабочих вопросов по ситуации в регионе обсудить в его машине.
Встреча состоялась 20 мая в Курске.
"Знаю, что у Вас и других вопросов много. Собирайтесь и садитесь ко мне в машину. По дороге поговорим", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн во время встречи - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
Путин назвал ситуацию в Курской области сложной
5 февраля, 19:17
 
ПолитикаРоссияКурская областьКурскВладимир ПутинАлександр Хинштейн
 
 
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