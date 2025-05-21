https://ria.ru/20250521/putin-2018194954.html
Путин предложил Хинштейну поговорить в машине
Путин предложил Хинштейну поговорить в машине - РИА Новости, 21.05.2025
Путин предложил Хинштейну поговорить в машине
Президент РФ Владимир Путин предложил врио губернатора Курской области Александру Хинштейну часть рабочих вопросов по ситуации в регионе обсудить в его машине. РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T09:58:00+03:00
2025-05-21T09:58:00+03:00
2025-05-21T09:58:00+03:00
политика
россия
курская область
курск
владимир путин
александр хинштейн
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/04/1576753718_563:853:2687:2048_1920x0_80_0_0_8bb080eb2f10e98c8918681144cbaf70.jpg
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил врио губернатора Курской области Александру Хинштейну часть рабочих вопросов по ситуации в регионе обсудить в его машине. Встреча состоялась 20 мая в Курске. "Знаю, что у Вас и других вопросов много. Собирайтесь и садитесь ко мне в машину. По дороге поговорим", - сказал Путин.
https://ria.ru/20250205/kursk-1997599999.html
россия
курская область
курск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/04/1576753718_745:816:2387:2048_1920x0_80_0_0_2c035b32f0bafc8dec51d4618ff5fb03.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, курская область, курск, владимир путин, александр хинштейн
Политика, Россия, Курская область, Курск, Владимир Путин, Александр Хинштейн
Путин предложил Хинштейну поговорить в машине
Путин предложил Хинштейну часть рабочих вопросов обсудить в машине