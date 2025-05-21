https://ria.ru/20250521/putin-2018194954.html

Путин предложил Хинштейну поговорить в машине

Путин предложил Хинштейну поговорить в машине - РИА Новости, 21.05.2025

Путин предложил Хинштейну поговорить в машине

Президент РФ Владимир Путин предложил врио губернатора Курской области Александру Хинштейну часть рабочих вопросов по ситуации в регионе обсудить в его машине. РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T09:58:00+03:00

2025-05-21T09:58:00+03:00

2025-05-21T09:58:00+03:00

политика

россия

курская область

курск

владимир путин

александр хинштейн

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил врио губернатора Курской области Александру Хинштейну часть рабочих вопросов по ситуации в регионе обсудить в его машине. Встреча состоялась 20 мая в Курске. "Знаю, что у Вас и других вопросов много. Собирайтесь и садитесь ко мне в машину. По дороге поговорим", - сказал Путин.

https://ria.ru/20250205/kursk-1997599999.html

россия

курская область

курск

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Варвара Скокшина

политика, россия, курская область, курск, владимир путин, александр хинштейн