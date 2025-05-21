https://ria.ru/20250521/putin-2018194455.html

Путин рассказал об ущербе, нанесенном ВСУ курским храмам

Путин рассказал об ущербе, нанесенном ВСУ курским храмам - РИА Новости, 21.05.2025

Путин рассказал об ущербе, нанесенном ВСУ курским храмам

ВСУ превратили храмы в Курской области в крепости, при освобождении зданиям был нанесен серьезный ущерб, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T09:56:00+03:00

2025-05-21T09:56:00+03:00

2025-05-21T10:39:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

владимир путин

курская область

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. ВСУ превратили храмы в Курской области в крепости, при освобождении зданиям был нанесен серьезный ущерб, сообщил президент России Владимир Путин.Накануне, в ходе поездки в Курскую область, Путин встретился с главами муниципалитетов региона."Знаем также, что оставленные храмы противник превратил практически в крепости, и при их освобождении, этих зданий и сооружений, был нанесен серьезный ущерб", - сказал Путин на совещании.

https://ria.ru/20250521/rpts-2018195624.html

курская область

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Варвара Скокшина

вооруженные силы украины, владимир путин, курская область