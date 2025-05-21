Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал об ущербе, нанесенном ВСУ курским храмам - РИА Новости, 21.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:56 21.05.2025 (обновлено: 10:39 21.05.2025)
https://ria.ru/20250521/putin-2018194455.html
Путин рассказал об ущербе, нанесенном ВСУ курским храмам
Путин рассказал об ущербе, нанесенном ВСУ курским храмам - РИА Новости, 21.05.2025
Путин рассказал об ущербе, нанесенном ВСУ курским храмам
ВСУ превратили храмы в Курской области в крепости, при освобождении зданиям был нанесен серьезный ущерб, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T09:56:00+03:00
2025-05-21T10:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
владимир путин
курская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018180243_0:7:940:536_1920x0_80_0_0_5aba3a24a06e17f13a61918c1be642ff.jpg
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. ВСУ превратили храмы в Курской области в крепости, при освобождении зданиям был нанесен серьезный ущерб, сообщил президент России Владимир Путин.Накануне, в ходе поездки в Курскую область, Путин встретился с главами муниципалитетов региона."Знаем также, что оставленные храмы противник превратил практически в крепости, и при их освобождении, этих зданий и сооружений, был нанесен серьезный ущерб", - сказал Путин на совещании.
https://ria.ru/20250521/rpts-2018195624.html
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018180243_108:0:881:580_1920x0_80_0_0_4b4b484c0482b8e0f250b02de9de2533.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, владимир путин, курская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Курская область
Путин рассказал об ущербе, нанесенном ВСУ курским храмам

Путин рассказал, как ВСУ превращали курские храмы в крепости

© Фото : пресс-служба президента РоссииПрезидент России Владимир Путин во время встречи с представителями добровольческих организаций в Курской области
Президент России Владимир Путин во время встречи с представителями добровольческих организаций в Курской области - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© Фото : пресс-служба президента России
Президент России Владимир Путин во время встречи с представителями добровольческих организаций в Курской области
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. ВСУ превратили храмы в Курской области в крепости, при освобождении зданиям был нанесен серьезный ущерб, сообщил президент России Владимир Путин.
Накануне, в ходе поездки в Курскую область, Путин встретился с главами муниципалитетов региона.
"Знаем также, что оставленные храмы противник превратил практически в крепости, и при их освобождении, этих зданий и сооружений, был нанесен серьезный ущерб", - сказал Путин на совещании.
Православный крест - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
РПЦ во время ВОВ встала на защиту Отечества, напомнил Путин
Вчера, 10:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВладимир ПутинКурская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала