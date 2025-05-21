https://ria.ru/20250521/putin-2018194455.html
Путин рассказал об ущербе, нанесенном ВСУ курским храмам
Путин рассказал об ущербе, нанесенном ВСУ курским храмам - РИА Новости, 21.05.2025
Путин рассказал об ущербе, нанесенном ВСУ курским храмам
ВСУ превратили храмы в Курской области в крепости, при освобождении зданиям был нанесен серьезный ущерб, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T09:56:00+03:00
2025-05-21T09:56:00+03:00
2025-05-21T10:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
владимир путин
курская область
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. ВСУ превратили храмы в Курской области в крепости, при освобождении зданиям был нанесен серьезный ущерб, сообщил президент России Владимир Путин.Накануне, в ходе поездки в Курскую область, Путин встретился с главами муниципалитетов региона."Знаем также, что оставленные храмы противник превратил практически в крепости, и при их освобождении, этих зданий и сооружений, был нанесен серьезный ущерб", - сказал Путин на совещании.
https://ria.ru/20250521/rpts-2018195624.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, владимир путин, курская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Курская область
Путин рассказал об ущербе, нанесенном ВСУ курским храмам
Путин рассказал, как ВСУ превращали курские храмы в крепости