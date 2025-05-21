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Путин поддержал ограничение поездок волонтеров в курское приграничье - РИА Новости, 21.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
09:51 21.05.2025 (обновлено: 09:52 21.05.2025)
https://ria.ru/20250521/putin-2018193783.html
Путин поддержал ограничение поездок волонтеров в курское приграничье
Путин поддержал ограничение поездок волонтеров в курское приграничье - РИА Новости, 21.05.2025
Путин поддержал ограничение поездок волонтеров в курское приграничье
Президент России Владимир Путин поддержал решение врио губернатора Курской области Александра Хинштейна ограничить поездки волонтеров в приграничные районы... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T09:51:00+03:00
2025-05-21T09:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
александр хинштейн
владимир путин
александр сидоренко
молодая гвардия единой россии
вооруженные силы украины
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МОСКВА. 21 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал решение врио губернатора Курской области Александра Хинштейна ограничить поездки волонтеров в приграничные районы Курской области, которые находятся близко к линии боевого соприкосновения и подвергаются обстрелам. Руководитель гуманитарной миссии "Молодой гвардии Единой России" Александр Сидоренков рассказал президенту, что Хинштейн очень переживает за волонтеров во время их выездов в приграничные районы и даже "по-отцовски ругает". "Александр Евсеевич, вы правильно делаете, что сдерживаете ребят. Это очевидная вещь", - сказал на это глава государства. Свое решение ограничить поездки в приграничные районы Хинштейн объяснил продолжающимися обстрелами со стороны ВСУ курского приграничья.
https://ria.ru/20250521/rossiya-2018192431.html
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курская область, россия, александр хинштейн, владимир путин, александр сидоренко, молодая гвардия единой россии, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Александр Хинштейн, Владимир Путин, Александр Сидоренко, Молодая гвардия Единой России, Вооруженные силы Украины
Путин поддержал ограничение поездок волонтеров в курское приграничье

Путин поддержал решение Хинштейна ограничить поездки волонтеров в приграничье

© Фото : пресс-служба президента РоссииПрезидент России Владимир Путин во время встречи с представителями добровольческих организаций в Курской области
Президент России Владимир Путин во время встречи с представителями добровольческих организаций в Курской области - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© Фото : пресс-служба президента России
Президент России Владимир Путин во время встречи с представителями добровольческих организаций в Курской области
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МОСКВА. 21 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал решение врио губернатора Курской области Александра Хинштейна ограничить поездки волонтеров в приграничные районы Курской области, которые находятся близко к линии боевого соприкосновения и подвергаются обстрелам.
Руководитель гуманитарной миссии "Молодой гвардии Единой России" Александр Сидоренков рассказал президенту, что Хинштейн очень переживает за волонтеров во время их выездов в приграничные районы и даже "по-отцовски ругает".
«
"Александр Евсеевич, вы правильно делаете, что сдерживаете ребят. Это очевидная вещь", - сказал на это глава государства.
Свое решение ограничить поездки в приграничные районы Хинштейн объяснил продолжающимися обстрелами со стороны ВСУ курского приграничья.
Президент России Владимир Путин во время встречи с представителями добровольческих организаций в Курской области - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияАлександр ХинштейнВладимир ПутинАлександр СидоренкоМолодая гвардия Единой РоссииВооруженные силы Украины
 
 
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