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Путин поддержал ограничение поездок волонтеров в курское приграничье
Путин поддержал ограничение поездок волонтеров в курское приграничье - РИА Новости, 21.05.2025
Путин поддержал ограничение поездок волонтеров в курское приграничье
Президент России Владимир Путин поддержал решение врио губернатора Курской области Александра Хинштейна ограничить поездки волонтеров в приграничные районы... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T09:51:00+03:00
2025-05-21T09:51:00+03:00
2025-05-21T09:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
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александр хинштейн
владимир путин
александр сидоренко
молодая гвардия единой россии
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МОСКВА. 21 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал решение врио губернатора Курской области Александра Хинштейна ограничить поездки волонтеров в приграничные районы Курской области, которые находятся близко к линии боевого соприкосновения и подвергаются обстрелам. Руководитель гуманитарной миссии "Молодой гвардии Единой России" Александр Сидоренков рассказал президенту, что Хинштейн очень переживает за волонтеров во время их выездов в приграничные районы и даже "по-отцовски ругает". "Александр Евсеевич, вы правильно делаете, что сдерживаете ребят. Это очевидная вещь", - сказал на это глава государства. Свое решение ограничить поездки в приграничные районы Хинштейн объяснил продолжающимися обстрелами со стороны ВСУ курского приграничья.
https://ria.ru/20250521/rossiya-2018192431.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Путин поддержал ограничение поездок волонтеров в курское приграничье
Путин поддержал решение Хинштейна ограничить поездки волонтеров в приграничье