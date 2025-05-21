https://ria.ru/20250521/putin-2018193783.html

Путин поддержал ограничение поездок волонтеров в курское приграничье

Путин поддержал ограничение поездок волонтеров в курское приграничье - РИА Новости, 21.05.2025

Путин поддержал ограничение поездок волонтеров в курское приграничье

Президент России Владимир Путин поддержал решение врио губернатора Курской области Александра Хинштейна ограничить поездки волонтеров в приграничные районы... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T09:51:00+03:00

2025-05-21T09:51:00+03:00

2025-05-21T09:52:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

россия

александр хинштейн

владимир путин

александр сидоренко

молодая гвардия единой россии

вооруженные силы украины

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МОСКВА. 21 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал решение врио губернатора Курской области Александра Хинштейна ограничить поездки волонтеров в приграничные районы Курской области, которые находятся близко к линии боевого соприкосновения и подвергаются обстрелам. Руководитель гуманитарной миссии "Молодой гвардии Единой России" Александр Сидоренков рассказал президенту, что Хинштейн очень переживает за волонтеров во время их выездов в приграничные районы и даже "по-отцовски ругает". "Александр Евсеевич, вы правильно делаете, что сдерживаете ребят. Это очевидная вещь", - сказал на это глава государства. Свое решение ограничить поездки в приграничные районы Хинштейн объяснил продолжающимися обстрелами со стороны ВСУ курского приграничья.

https://ria.ru/20250521/rossiya-2018192431.html

курская область

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Варвара Скокшина

курская область, россия, александр хинштейн, владимир путин, александр сидоренко, молодая гвардия единой россии, вооруженные силы украины